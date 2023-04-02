الخطيب يشكر الدولة المصرية ويشيد بالجماهير عقب الفوز على الهلال

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الشكر للدولة المصرية والإشادة لجماهير الأهلي عقب الفوز على الهلال السوداني.

جاء ذلك عبر صفحات الأهلي الرسمية التي نشرت ما يلي:

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الشكر والتحية إلى كافة مؤسسات الدولة المصرية التي سمحت بهذا الحضور الجماهيري الكبير في مباراة الأهلي والهلال السوداني في ختام دور المجموعات من دوري الأبطال.الأمر الذي كان له الأثر الأكبر في تحقيق هذا الفوز العريض. فضلًا عن خروج المباراة بشكل حضاري يليق بقدرة مصر الكبيرة على تنظيم كافة الأحداث الرياضية، مؤكدا على تقديره الكامل لما لاقاه النادي الأهلي من دعم ومساندة من كافة مؤسسات الدولة.

وحرص الخطيب على الإشادة بسلوك جماهير الأهلي العظيمة الذي اتسم بالرقي والالتزام والتشجيع المثالي للاعبين وتحفيزهم طوال المباراة، مؤكدًا أن هذا الجمهور الوفي كان دائمًا وأبدًا صاحب الصورة المشرفة، وشريكًا في كل النجاحات والانتصارات التي تحققت محليًّا وقاريًّا على مر التاريخ.

ووجه رئيس النادي التحية إلى الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين على أدائهم الذي تميز بالتركيز الشديد وعدم التسرع، حتى تمكنوا من تحقيق آمال جماهيرهم والفوز بالمباراة والصعود إلى دور الثمانية لاستكمال مشوار البطولة.

وحرص الخطيب على توجيه الشكر إلى زملائه أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على العمل في هدوء وبعيدًا عن أي ردود أفعال أو ضغوط كعادة النادي الأهلي في كافة المواقف.

وفاز الأهلي على الهلال ليصل إلى النقطة 10 في المركز الثاني خلف صنداونز الجنوب إفريقي المتصدر برصيد 14 نقطة. وبنفس رصيد الهلال صاحب المركز الثالث.

وتفوق الأهلي على الهلال في نتيجة المواجهات المباشرة بعدما خسر الأحمر في السودان بهدف، وفاز في القاهرة بثلاثية دون رد.

وأقيمت المباراة في استاد القاهرة بحضور 50 ألف مشجع من جمهور الأهلي.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها كل من محمود عبد المنعم "كهربا"، وسجل البديل حسين الشحات هدفين.

وبذلك يتأهل الأهلي إلى دور الـ8 بالشكل الجديد له أو بالشكل القديم له للمرة رقم 27 في التاريخ.