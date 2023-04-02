الإياب كما الذهاب.. يوفنتوس ينتصر على هيلاس فيرونا بهدف مويس كين

كرر يوفنتوس نتيجة وصاحب هدف مباراة الدور الأول بالفوز على هيلاس فيرونا بهدف دون رد على هيلاس فيرونا في الجولة 28 من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدف فوز يوفنتوس الوحيد: مويس كين.

يوفنتوس فاز على ملعب مارك أنطونيو بينتيجودي في الدور الأول بهدف من مويس كين من صناعة لاعب الوسط أدريان رابيو في الدقيقة 60.

وعلى يوفنتوس ستيديوم فاز يوفنتوس مجددا بهدف في الدقيقة 55 من مويس كين لكن تلك المرة من صناعة لاعب وسط آخر هو أدريان رابيو.

وحقق يوفنتوس فوزه الثالث على التوالي رافعا رصيده لـ 44 نقطة في المركز السابع.

بينما ظل فيرونا في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة ودون فوز خلال آخر 6 مباريات بالدوري.

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يوفنتوس يستمر بالتألق وتحقيق الانتصارات

يفوز على ضيفه هيلاس فيرونا بهدف نظيف ويبلغ النقطة 44 بالمركز السابع#يوفنتوس_فيرونا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/ZXObMrwvZV — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 1, 2023

وشهد تشكيل يوفنتوس عودة البولندي أركاديوش ميليك لقيادة الهجوم بعد تعافيه من الإصابة عقب غياب دام ما يزيد عن شهر.

في الدقيقة 15 مرت تسديدة فابيو ديبولي بجوار القائم الأيمن عقب تمريرة من كيفين لاسانيا.

وفي الدقيقة 37 منع الحارس ركلة ثابتة نفذها دانيلو ليظل التعادل سائدا.

وفي الدقيقة 55 سجل مويس كين هدف اللقاء الوحيد بعد تمريرة أرضية من مانويل لوكاتيلي وسدد كرة على يسار الحارس مسجلا.

وقبل 3 دقائق على نهاية اللقاء مرت رأسية جيلسون بريمير أعلى عارضة الضيوف لتنتهي المباراة بفوز يوفنتوس.