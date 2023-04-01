توخيل ينتقد أخطاء بايرن رغم الفوز: المباراة كانت مفتوحة أكثر من اللازم

السبت، 01 أبريل 2023 - 23:25

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ ضد دورتموند

لم يفرط توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ في الاحتفال بفوزه على فريقه السابق بوروسيا دورتموند واستعادة البافاري لصدارة الدوري الألماني.

وقال توخيل في تصريحاته لـ سكاي سبورتس عقب المباراة: "لقد كانت خطوة أولى جيدة".

وأضاف "المباراة كانت مفتوحة أكثر مما يلزم. كان هناك عدة أخطاء في الشوط الثاني تحديدا وكنا نفقد الكرة ببساطة مفرطة".

أخبار متعلقة:
تحت قيادة توخيل لأول مرة.. بايرن يحسم كلاسيكير ألمانيا ويستعيد الصدارة توخيل: الفوز على دورتموند لن يجعلنا أبطال الدوري مؤتمر بوتر - عن حالة هافيرتز وكانتي وجيمس.. وموقف المساعد الذي يريده توخيل في ميونيخ مؤتمر توخيل: التعاطف مع ناجلزمان ليس مسؤوليتي.. وبايرن يبحث عن الفوز بكل شيء

وأوضح "هذا جعل المباراة أصعب بالنسبة لنا. نفقد الكرة كثيرا بمجرد استعادتها".

واختتم توخيل "لا يزال هناك مجالا للتحسن. الرغبة في العمل كفريق كانت مرتفعة للغاية. هناك الكثير من الإيجابيات ولكن لا يزال هناك هامش للتطور".

وحسم بايرن ميونيخ كلاسيكير ألمانيا بالفوز على بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ 26 من الدوري الألماني.

سجل أهداف بايرن ميونيخ كل من توماس مولر الذي سجل هدفين ودايو أوباميكانو وكينجسلي كومان، بينما سجل لدورتموند دونيل مالين وإيمري تشان.

بالفوز استعاد بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني بارتفاع رصيده للنقطة الـ 55 بفارق نقطتين عن دورتموند صاحب المركز الثاني الذي توقف عند النقطة الـ 53.

المباراة كانت هي الأولى لبايرن ميونيخ تحت قيادة المدرب الجديد توماس توخيل والذي خاض مباراته الأولى ضد دورتموند فريقه القديم، بعد إقالة المدرب السابق يوليان ناجلزمان.

بايرن ميونيخ بوروسيا دورتموند الدوري الألماني
نرشح لكم
فاتي ينهي عقدته في رباعية برشلونة أمام إلتشي مؤتمر بيولي: القليل وثق في قدرات ميلان مثلما حدث الموسم الماضي يغيب عن لقاء ميلان.. أوسيمين يكشف موعد عودته إنزاجي: الخسارة من فيورنتينا؟ لو سجل لوكاكو فرصتيه انتهت في الدوري الإسباني - إلتشي (0) - (4) برشلونة تحت قيادة توخيل لأول مرة.. بايرن يحسم كلاسيكير ألمانيا ويستعيد الصدارة تعثر جديد.. تشيلسي يسقط أمام أستون فيلا ويتراجع للمركز الـ11 هل سيبقى لوكاكو؟ إنتر يخسر من فيورنتينا ويكرر أرقاما سلبية منذ 6 سنوات
أخر الأخبار
العامري فاروق: عودة الروح للرياضة وأشكر الجميع على المظهر المشرف 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
سعد شلبي: الأهلي أحسن استضافة الهلال بشهادة السفير السوداني 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر مدرب الهلال: الواقع أصبح صعبا مع هذا العدد من جماهير الأهلي 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
للمرة الـ 27.. الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
توخيل ينتقد أخطاء بايرن رغم الفوز: المباراة كانت مفتوحة أكثر من اللازم 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
فاتي ينهي عقدته في رباعية برشلونة أمام إلتشي ساعة | الدوري الإسباني
الأحمر يرد في الملعب.. الأهلي يضرب الهلال السوداني بثلاثية ويتأهل رفقة صنداونز ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 2 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 3 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 4 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء