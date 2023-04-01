توخيل ينتقد أخطاء بايرن رغم الفوز: المباراة كانت مفتوحة أكثر من اللازم

لم يفرط توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ في الاحتفال بفوزه على فريقه السابق بوروسيا دورتموند واستعادة البافاري لصدارة الدوري الألماني.

وقال توخيل في تصريحاته لـ سكاي سبورتس عقب المباراة: "لقد كانت خطوة أولى جيدة".

وأضاف "المباراة كانت مفتوحة أكثر مما يلزم. كان هناك عدة أخطاء في الشوط الثاني تحديدا وكنا نفقد الكرة ببساطة مفرطة".

وأوضح "هذا جعل المباراة أصعب بالنسبة لنا. نفقد الكرة كثيرا بمجرد استعادتها".

واختتم توخيل "لا يزال هناك مجالا للتحسن. الرغبة في العمل كفريق كانت مرتفعة للغاية. هناك الكثير من الإيجابيات ولكن لا يزال هناك هامش للتطور".

وحسم بايرن ميونيخ كلاسيكير ألمانيا بالفوز على بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ 26 من الدوري الألماني.

سجل أهداف بايرن ميونيخ كل من توماس مولر الذي سجل هدفين ودايو أوباميكانو وكينجسلي كومان، بينما سجل لدورتموند دونيل مالين وإيمري تشان.

بالفوز استعاد بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني بارتفاع رصيده للنقطة الـ 55 بفارق نقطتين عن دورتموند صاحب المركز الثاني الذي توقف عند النقطة الـ 53.

المباراة كانت هي الأولى لبايرن ميونيخ تحت قيادة المدرب الجديد توماس توخيل والذي خاض مباراته الأولى ضد دورتموند فريقه القديم، بعد إقالة المدرب السابق يوليان ناجلزمان.