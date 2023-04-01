فاتي ينهي عقدته في رباعية برشلونة أمام إلتشي

سحق برشلونة مضيفه إلتشي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإسباني.

ولعب برشلونة في غياب بيدري وفرينكي دي يونج وعثمان ديمبيلي وأندرياس كريستنسن للإصابة، ورافينيا للإيقاف.

وتواجد سيرجيو بوسكيتس على مقاعد البدلاء، ليبدأ قلب الدفاع إريك جارسيا في مركز لاعب الوسط المدافع، بين سيرجي روبرتو وجافي.

وسجل أهداف برشلونة روبرت ليفاندوفسكي "هدفين" في الدقيقتين 20 و66، وأنسو فاتي في الدقيقة 55، وفيران توريس في الدقيقة 70.

النتيجة رفعت رصيد برشلونة إلى 71 نقطة، بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد الذي يلعب غدا الأحد مع بلد الوليد.

فيما تجمد رصيد إلتشي عند 13 نقطة في المركز الأخير، بفارق 14 نقطة عن منطقة الأمان.

ليفاندوفسكي

البداية أتت برأسية بيري ميلا مهاجم إلتشي أمسك بها الحارس مارك أندريه تير شتيجن في الدقيقة الثانية.

وفي الدقيقة الرابعة سدد أنسو فاتي كرة اصطدمت بدفاعات صاحب الأرض.

وعاود فاتي المحاولة في الدقيقة 13، لتلقى الكرة نفس المصير مجددا.

الهدف الأول أتى في الدقيقة 20 بتسديدة من روبرت ليفاندوفسكي بعد تمريرة رأسية من رونالد أروخو.

وبذلك افتتح ليفاندوفسكي التسجيل 7 مرات في الدوري الإسباني هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر.

7 - Robert Lewandowski 🇵🇱 has opened the scoring seven times in @LaLigaEN 2022/23, more than any other player in the competition this season. Opener. pic.twitter.com/4ldIFthHnh — OptaJose (@OptaJose) April 1, 2023

وفي الدقيقة 27 حاول ليفاندوفسكي مجددا ولكن تسديدته اصطدمت بالدفاع.

وكاد المهاجم البولندي أن يسجل في الدقيقة 42، ولكن رأسيته مرت فوق العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 1-0.

وأخيرا فاتي

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وسجل أنسو فاتي الهدف الثاني في الدقيقة 55 بعد انطلاقة فردية رائعة وتسديدة على حدود المنطقة مرت يسار الحارس على الأرض وسكنت الشباك.

وبذلك يسجل فاتي هدفه الأول في الدوري الإسباني منذ أكتوبر 2022، منهيا سلسلة عدم تسجيله عند 14 مباراة.

14 - Ansu Fati 🇪🇸 has scored his first goal in @LaLigaEN since October 2022 and has ended his longest streak without scoring in the competition (14 games). Relief. pic.twitter.com/vt9ThO3JlK — OptaJose (@OptaJose) April 1, 2023

وفي الدقيقة 66 أتى الهدف الثالث بلمسة واحدة من ليفاندوفسكي، بعد تمريرة من جافي.

ويحتل روبرت ليفاندوفسكي صدارة هدافي الدوري الإسباني، بفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه إينيس أونال لاعب خيتافي.

وأتى فرانك كيسي بدلا من جافي في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 70 أتى رابع الأهداف من فيران توريس بعد انطلاقة فردية وتسديدة مرت يمين الحارس.

وحل بابلو توري بدلا من رونالد أراوخو في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة 84 أتى أليخاندرو جاريدو بدلا من أنسو فاتي.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 71 نقطة، بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد الذي يلعب غدا الأحد مع بلد الوليد.

ويلعب برشلونة ضد ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء، وكان الفريق الكتالوني قد فاز ذهابا 1-0.

ثم يعود برشلونة إلى منافسات الليجا يوم الأحد 10 أكتوبر بمواجهة جيرونا.