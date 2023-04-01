مؤتمر بيولي: القليل وثق في قدرات ميلان مثلما حدث الموسم الماضي

أوضح ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أن القليل يثق بالفريق الموسم الحالي قبل لقاء نابولي في الدوري الإيطالي.

ويستعد ميلان للقاء نابولي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي: "قلت للاعبين خلال التوقف الدولي إن لا شيء تغير، منذ عام لم يصدق أحدا أننا سنفوز بلقب الدوري والآن القليل يثق بنا".

وأضاف "القليل وثق بقدرتنا على الصعود لربع نهائي دوري الأبطال، القليل وثق في قدرتنا على الإنهاء في المراكز الأربعة الأولى، ربما سيكون هذا الموسم مجيدا، لكن نشعر بقليل من السلبية".

وأكمل "ما حدث الموسم الماضي لا يهم، علينا أن نركز في آخر 10 مباريات بدوري الأبطال وآخر 5 بالبطولات الأوروبية".

وأردف "ندرك أننا قدمنا نتيجة أفضل في دوري الأبطال وأسوأ في الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي، لكن علينا أن نتعافى، قائمة الفريق تتحمل المسؤولية ومتحدة ويعرفون كيفية العمل دون التأثر بالبيئة الخارجية".

وواصل "كان من الصعب أن نفوز الموسم الماضي، والآن أصبح الأصعب أن نكرر ما فعلناه".

وعن غياب فيكتور أوسيمين أجاب قائلا: "هو مهاجم مميز، لكن نابولي بدونه فاز في 7 مباريات، ولا تعتمد خياراتي على مشاركته فقط".

وردا عن إمكانية العودة لخطة 4-2-3-1 قائلا: "هناك احتمالية، استخدمنا خطتي 3-4-3 و4-2-3-1 في الأسابيع الأخيرة، إذا لعبنا بأسلوبنا سنفوز، إذا لم نلعب بأسلوبنا سنخاطر بالخسارة".

وأتم عن لقاء نابولي: "مهما حدث، ستكون مباراة مختلفة تماما عن مباراتي دوري أبطال أوروبا".

ويحتل ميلان المركز الرابع برصيد 48 نقطة ودون فوز في آخر 3 مباريات.

فيما يتصدر نابولي الترتيب برصيد 71 نقطة بفارق 19 نقطة عن لاتسيو.