مؤتمر بيولي: القليل وثق في قدرات ميلان مثلما حدث الموسم الماضي

السبت، 01 أبريل 2023 - 22:17

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

أوضح ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أن القليل يثق بالفريق الموسم الحالي قبل لقاء نابولي في الدوري الإيطالي.

ويستعد ميلان للقاء نابولي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي: "قلت للاعبين خلال التوقف الدولي إن لا شيء تغير، منذ عام لم يصدق أحدا أننا سنفوز بلقب الدوري والآن القليل يثق بنا".

أخبار متعلقة:
يغيب عن لقاء ميلان.. أوسيمين يكشف موعد عودته سكاي: إبراهيموفيتش قد يغيب عن ميلان حتى نهاية أبريل سكاي: الكشف عن تفاصيل تجديد عقد جيرو مع ميلان دي مارزيو: ميلان يبدأ خطواته الجادة لتجديد التعاقد مع جيرو

وأضاف "القليل وثق بقدرتنا على الصعود لربع نهائي دوري الأبطال، القليل وثق في قدرتنا على الإنهاء في المراكز الأربعة الأولى، ربما سيكون هذا الموسم مجيدا، لكن نشعر بقليل من السلبية".

وأكمل "ما حدث الموسم الماضي لا يهم، علينا أن نركز في آخر 10 مباريات بدوري الأبطال وآخر 5 بالبطولات الأوروبية".

وأردف "ندرك أننا قدمنا نتيجة أفضل في دوري الأبطال وأسوأ في الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي، لكن علينا أن نتعافى، قائمة الفريق تتحمل المسؤولية ومتحدة ويعرفون كيفية العمل دون التأثر بالبيئة الخارجية".

وواصل "كان من الصعب أن نفوز الموسم الماضي، والآن أصبح الأصعب أن نكرر ما فعلناه".

وعن غياب فيكتور أوسيمين أجاب قائلا: "هو مهاجم مميز، لكن نابولي بدونه فاز في 7 مباريات، ولا تعتمد خياراتي على مشاركته فقط".

وردا عن إمكانية العودة لخطة 4-2-3-1 قائلا: "هناك احتمالية، استخدمنا خطتي 3-4-3 و4-2-3-1 في الأسابيع الأخيرة، إذا لعبنا بأسلوبنا سنفوز، إذا لم نلعب بأسلوبنا سنخاطر بالخسارة".

وأتم عن لقاء نابولي: "مهما حدث، ستكون مباراة مختلفة تماما عن مباراتي دوري أبطال أوروبا".

ويحتل ميلان المركز الرابع برصيد 48 نقطة ودون فوز في آخر 3 مباريات.

فيما يتصدر نابولي الترتيب برصيد 71 نقطة بفارق 19 نقطة عن لاتسيو.

ميلان مؤتمر بيولي ستيفانو بيولي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
يغيب عن لقاء ميلان.. أوسيمين يكشف موعد عودته إنزاجي: الخسارة من فيورنتينا؟ لو سجل لوكاكو فرصتيه مباشر الدوري الإسباني - إلتشي (0) - (4) برشلونة.. تبديل في صفوف البلوجرانا تحت قيادة توخيل لأول مرة.. بايرن يحسم كلاسيكير ألمانيا ويستعيد الصدارة تعثر جديد.. تشيلسي يسقط أمام أستون فيلا ويتراجع للمركز الـ11 هل سيبقى لوكاكو؟ إنتر يخسر من فيورنتينا ويكرر أرقاما سلبية منذ 6 سنوات أرتيتا: جيسوس يستحق الهدفين اليوم.. وتابعنا مباراة سيتي وليفربول حتى نقطة معينة انتهت - بايرن ميونيخ (4)-(2) بوروسيا دورتمون.. الصدارة بافارية
أخر الأخبار
ثنائية أولى منذ 4 مواسم.. الشحات يهز شباك الهلال مرتين 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر بيولي: القليل وثق في قدرات ميلان مثلما حدث الموسم الماضي 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
يغيب عن لقاء ميلان.. أوسيمين يكشف موعد عودته 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
الهدف الـ 15 قاريا.. كهربا يسجل الأول لـ الأهلي ضد الهلال ساعة | الكرة الإفريقية
إنزاجي: الخسارة من فيورنتينا؟ لو سجل لوكاكو فرصتيه ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - إلتشي (0) - (4) برشلونة.. تبديل في صفوف البلوجرانا ساعة | الدوري الإسباني
تحت قيادة توخيل لأول مرة.. بايرن يحسم كلاسيكير ألمانيا ويستعيد الصدارة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تعثر جديد.. تشيلسي يسقط أمام أستون فيلا ويتراجع للمركز الـ11 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 2 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 3 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 4 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء