يغيب عن لقاء ميلان.. أوسيمين يكشف موعد عودته

السبت، 01 أبريل 2023 - 22:01

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نابولي وفرانكفورت

كشف فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي أنه سيكون جاهزا لمباراتي ميلان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويغيب النيجيري عن مواجهة الروسونيري غدا بسبب الإصابة.

وقال أوسيمين عبر قناة TG5: "الإصابة ليست ضارة، عليّ أن أحظى براحة 10-12 يوما للتعافي ومن ثم العودة".

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وأضاف "سأتواجد ضد ميلان في أرض الملعب".

وعن اقتراب التتويج بلقب الدوري الإيطالي أجاب: "نقترب من هدفنا ولا أطيق الانتظار ليصبح الحلم حقيقة، نابولي مدينة غير اعتيادية وشغوفة، لم استقبل مثل هذا الحب، وأنتظر التتويج باللقب في الملعب والشوارع".

وأتم عن العنصرية قائلا: "صديقتي ذات بشرة بيضاء، ولدي الكثير منهم أصدقائي ونحب بعضنا كثيرا، على العنصرية أن تنتهي، لأنها تدمر الأطفال نفسيا".

ويلتقي ميلان ونابولي يوم 12 و18 أبريل الجاري في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر النيجيري ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 21 هدفا.

ويحتل نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة بفارق 19 نقطة عن لاتسيو الثاني قبل 11 جولة على النهاية.

فيكتور أوسيمين الدوري الإيطالي نابولي ميلان
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