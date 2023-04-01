إنزاجي: الخسارة من فيورنتينا؟ لو سجل لوكاكو فرصتيه

السبت، 01 أبريل 2023 - 21:14

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

أوضح سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر أنه لا يجب التركيز فقط على روميلو لوكاكو بعد الفرصة المحققة التي أهدرها خلال الخسارة من فيورنتينا.

وسقط إنتر في فخ الخسارة ضد فيورنتينا بهدف دون رد في الجولة 27 من الدوري الإيطالي.

وقال إنزاجي عبر شبكة "دازن": "إحباط ضخم، خسرنا مباراتين متتاليتين على أرضنا، نحتاج للعمل أكثر بدءا مني".

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وأضاف "فيورنتينا يمتلك قائمة ذات جودة، فعلوا كل ما في وسعهم، علينا أن نكون أكثر قوة لأننا حظينا بفرص عديدة ولم نستغلها".

وأكمل "لا أستطيع أن أطلب المزيد من المجهود من اللاعبين بعدما فعلوا كل ما في وسعهم".

وعن فرصة لوكاكو المهدرة أجاب: "إذا سجل فرصتيه، يمكن الحُكم على أداء البلجيكي بطرق مختلفة، عمله أن يصنع الفرص ويتحرك حسبما يحتاج الفريق، كان الوحيد الذي صنع فرصا اليوم، لكن ليس علينا أن نركز عليه فقط".

وواصل "كنت غاضبا أكثر عقب مباراة يوفنتوس لأن النتيجة لم نكن نستحقها".

وأتم "اللاعبون قدموا كل ما لديهم، الحقيقة أن هذه الخسارة العاشرة هذا الموسم تعني أن هناك شيء لا يعمل، نحن نتواجد في مركز لا نرغب به في الدوري الإيطالي".

ولأول مرة منذ أبريل 2017 يحقق فيورنتينا الفوز على إنتر بعد 11 مباراة جمعت الفريقين.

ولأول مرة منذ أبريل 2017 يخسر إنتر 3 مباريات متتالية في الدوري الإيطالي.

واكتفى إنتر بتحقيق فوز واحد فقط خلال آخر 5 مباريات بالدوري الإيطالي، وظل في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

وارتقى فيورنتينا للمركز الثامن برصيد 40 نقطة، ولم يخسر الفريق في آخر 6 مباريات بالدوري الإيطالي.

"سأبقى" هكذا كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية ما قاله روميلو لوكاكو لإدارة إنتر بشأن مستقبله.

البلجيكي أهدر فرصة محققة قبل 3 دقائق من استقبال هدف الخسارة، فهل سيبقى لوكاكو مع إنتر الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته؟

روميلو لوكاكو إنتر الدوري الإيطالي فيورنتينا
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