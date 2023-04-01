إنزاجي: الخسارة من فيورنتينا؟ لو سجل لوكاكو فرصتيه
السبت، 01 أبريل 2023 - 21:14
كتب : FilGoal
أوضح سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر أنه لا يجب التركيز فقط على روميلو لوكاكو بعد الفرصة المحققة التي أهدرها خلال الخسارة من فيورنتينا.
روميلو لوكاكو
النادي : إنتر
وسقط إنتر في فخ الخسارة ضد فيورنتينا بهدف دون رد في الجولة 27 من الدوري الإيطالي.
وقال إنزاجي عبر شبكة "دازن": "إحباط ضخم، خسرنا مباراتين متتاليتين على أرضنا، نحتاج للعمل أكثر بدءا مني".
وأضاف "فيورنتينا يمتلك قائمة ذات جودة، فعلوا كل ما في وسعهم، علينا أن نكون أكثر قوة لأننا حظينا بفرص عديدة ولم نستغلها".
وأكمل "لا أستطيع أن أطلب المزيد من المجهود من اللاعبين بعدما فعلوا كل ما في وسعهم".
وعن فرصة لوكاكو المهدرة أجاب: "إذا سجل فرصتيه، يمكن الحُكم على أداء البلجيكي بطرق مختلفة، عمله أن يصنع الفرص ويتحرك حسبما يحتاج الفريق، كان الوحيد الذي صنع فرصا اليوم، لكن ليس علينا أن نركز عليه فقط".
وواصل "كنت غاضبا أكثر عقب مباراة يوفنتوس لأن النتيجة لم نكن نستحقها".
وأتم "اللاعبون قدموا كل ما لديهم، الحقيقة أن هذه الخسارة العاشرة هذا الموسم تعني أن هناك شيء لا يعمل، نحن نتواجد في مركز لا نرغب به في الدوري الإيطالي".
"لا تصدق"
لوكاكو وأمام المرمى يضيع الهدف الأول بغرابة#إنتر_فيورنتينا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/gOHoteQZiK— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 1, 2023
ولأول مرة منذ أبريل 2017 يحقق فيورنتينا الفوز على إنتر بعد 11 مباراة جمعت الفريقين.
ولأول مرة منذ أبريل 2017 يخسر إنتر 3 مباريات متتالية في الدوري الإيطالي.
واكتفى إنتر بتحقيق فوز واحد فقط خلال آخر 5 مباريات بالدوري الإيطالي، وظل في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.
وارتقى فيورنتينا للمركز الثامن برصيد 40 نقطة، ولم يخسر الفريق في آخر 6 مباريات بالدوري الإيطالي.
"سأبقى" هكذا كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية ما قاله روميلو لوكاكو لإدارة إنتر بشأن مستقبله.
البلجيكي أهدر فرصة محققة قبل 3 دقائق من استقبال هدف الخسارة، فهل سيبقى لوكاكو مع إنتر الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته؟
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إنتر يخسر على أرضه أمام فيورنتينا بهدف دون رد— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 1, 2023
هذا هو الانتصار الأول للفيولا على ملعب جوسيبي مياتزا منذ عام 2017#إنتر_فيورنتينا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/UHTew6hOp5