مباشر الدوري الإسباني - إلتشي (0) - (4) برشلونة.. تبديل في صفوف البلوجرانا
السبت، 01 أبريل 2023 - 20:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إلتشي ضد برشلونة ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإسباني.
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ق 78 بابلو توري بدلا من رونالد أراوخو
ق 70 جوووووول الرابع من فيران توريس بعد انطلاقة فردية وتسديدة على يمين الحارس
ق 68 فرانك كيسي بدلا من جافي
ق 66 جوووووول ليفاندوفسكي يسجل الثالث بلمسة واحدة بعد تمريرة من جافي.. الهدف السابع عشر له في الدوري
ق 60 بطاقة صفراء ينالها جافي
ق 55 جووووووول أنسو فاتي يسجل الثاني بتسديدة على حدود المنطقة يسار الحارس على الأرض
ق 54 خروج خوسيه أنخيل كارمونا لاعب إلتشي مصابا.. ونزول راؤول جوتي بدلا منه
استراحة
ق 42 ليفاندوفسكي يهدر هدفا محققا برأسية مرت فوق العارضة
ق 27 ليفاندوفسكي يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع
ق 20 جوووووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل بتسديدة بعد تمريرة رأسية من رونالد أروخو.. الهدف السادس عشر في الليجا
ق 13 أنسو فاتي يسدد ولكن الدفاع يبعد الكرة مرة أخرى
ق 4 فاتي يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع
ق 2 محاولة أولى برأسية من بيري ميلا يمسك بها تير شتيجن
بداية المباراة