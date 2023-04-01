مباشر الدوري الإسباني - إلتشي (0) - (1) برشلونة.. جووووووول السادس عشر من ليفاندوفسكي
السبت، 01 أبريل 2023 - 20:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إلتشي ضد برشلونة ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإسباني.
لمتابعة المباراة من هنا
----
ق 20 جوووووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل بتسديدة بعد تمريرة رأسية من رونالد أروخو.. الهدف السادس عشر في الليجا
ق 13 أنسو فاتي يسدد ولكن الدفاع يبعد الكرة مرة أخرى
ق 4 فاتي يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع
ق 2 محاولة أولى برأسية من بيري ميلا يمسك بها تير شتيجن
بداية المباراة
نرشح لكم
تشكيل برشلونة - جارسيا في وسط الملعب.. وألونسو قلب دفاع في مواجهة إلتشي مؤتمر أنشيلوتي: لن أعتزل بعد ريال مدريد.. وسأكون سعيدا بالتحدث مع رئيس الاتحاد البرازيلي مؤتمر تشافي: عودة ميسي تعتمد عليه.. والحديث عنه ليس وقته أمامنا بطولتين لنفوز بهما نائب رئيس برشلونة: نعم نتواصل مع ميسي لعودته أس: مبابي تحدث مع ريال مدريد.. وموقف النادي الإسباني من المفاوضات ذا أثليتك: برشلونة لن يلعب في كامب نو الموسم المقبل تقرير: عودة ميندي قد تعصف بكارفاخال إلى مقاعد بدلاء ريال مدريد سبورت: 4 أندية إنجليزية تراقب موقف أنسو فاتي في برشلونة