مباشر الدوري الإسباني - إلتشي (0) - (1) برشلونة.. جووووووول السادس عشر من ليفاندوفسكي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إلتشي ضد برشلونة ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإسباني.

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ق 20 جوووووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل بتسديدة بعد تمريرة رأسية من رونالد أروخو.. الهدف السادس عشر في الليجا

ق 13 أنسو فاتي يسدد ولكن الدفاع يبعد الكرة مرة أخرى

ق 4 فاتي يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 2 محاولة أولى برأسية من بيري ميلا يمسك بها تير شتيجن

بداية المباراة