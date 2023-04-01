مباشر الدوري الإسباني - إلتشي (0) - (0) برشلونة.. محاولة أولى مبكرة

السبت، 01 أبريل 2023 - 20:51

كتب : FilGoal

برشلونة - قادش - ليفاندوفسكي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إلتشي ضد برشلونة ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإسباني.

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ق 2 محاولة أولى برأسية من بيري ميلا يمسك بها تير شتيجن

بداية المباراة

برشلونة الدوري الإسباني إلتشي
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