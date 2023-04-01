مباشر الدوري الإسباني - إلتشي (0) - (0) برشلونة.. محاولات كتالونية

تشكيل برشلونة - جارسيا في وسط الملعب.. وألونسو قلب دفاع في مواجهة إلتشي

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مؤتمر تشافي: عودة ميسي تعتمد عليه.. والحديث عنه ليس وقته أمامنا بطولتين لنفوز بهما

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