انتهت في الدوري الإسباني - إلتشي (0) - (4) برشلونة

السبت، 01 أبريل 2023 - 20:51

كتب : FilGoal

برشلونة - قادش - ليفاندوفسكي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إلتشي ضد برشلونة ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإسباني.

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ق 78 بابلو توري بدلا من رونالد أراوخو

ق 70 جوووووول الرابع من فيران توريس بعد انطلاقة فردية وتسديدة على يمين الحارس

ق 68 فرانك كيسي بدلا من جافي

ق 66 جوووووول ليفاندوفسكي يسجل الثالث بلمسة واحدة بعد تمريرة من جافي.. الهدف السابع عشر له في الدوري

ق 60 بطاقة صفراء ينالها جافي

ق 55 جووووووول أنسو فاتي يسجل الثاني بتسديدة على حدود المنطقة يسار الحارس على الأرض

ق 54 خروج خوسيه أنخيل كارمونا لاعب إلتشي مصابا.. ونزول راؤول جوتي بدلا منه

استراحة

ق 42 ليفاندوفسكي يهدر هدفا محققا برأسية مرت فوق العارضة

ق 27 ليفاندوفسكي يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 20 جوووووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل بتسديدة بعد تمريرة رأسية من رونالد أروخو.. الهدف السادس عشر في الليجا

ق 13 أنسو فاتي يسدد ولكن الدفاع يبعد الكرة مرة أخرى

ق 4 فاتي يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 2 محاولة أولى برأسية من بيري ميلا يمسك بها تير شتيجن

بداية المباراة

برشلونة الدوري الإسباني إلتشي
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