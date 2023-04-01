تحت قيادة توخيل لأول مرة.. بايرن يحسم كلاسيكير ألمانيا ويستعيد الصدارة

السبت، 01 أبريل 2023 - 20:32

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ ضد دورتموند

حسم بايرن ميونيخ كلاسيكير ألمانيا بالفوز على بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ 26 من الدوري الألماني.

وسجل أهداف بايرن ميونيخ كل من توماس مولر الذي سجل هدفين ودايو أوباميكانو وكينجسلي كومان، بينما سجل لدورتموند دونيل مالين وإيمري تشان.

بالفوز استعاد بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني بارتفاع رصيده للنقطة الـ 55 بفارق نقطتين عن دورتموند صاحب المركز الثاني الذي توقف عند النقطة الـ 53.

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المباراة كانت هي الأولى لبايرن ميونيخ تحت قيادة المدرب الجديد توماس توخيل والذي خاض مباراته الأولى ضد دورتموند فريقه القديم.

التشكيل

بدأ تشوبو موتنج في التشكيل الأساسي لبايرن بجوار ليروي ساني وكينجسلي كومان، بينما قاد سيباستيان هالير هجوم بوروسيا دورتموند.

وصف المباراة

بدأت المباراة بشكل متكافئ بين الفريقين مع محاولات لتسجيل التقدم من كلا الجانبين.

وفي الدقيقة الـ 12 تقدم بايرن ميونيخ بالهدف الأول بعد خطأ قاتل من الحارس جريجوري كوبيل بعد تمريرة طويلة من أوباميكانو نحو ليروي ساني مرت بشكل غريب من الحارس لتسكن الشباك.

وبعد 6 دقائق أضاف توماس مولر الهدف الثاني لبايرن مستغلا رأسية من دي ليخت ليضع قدمه ويحول الكرة إلى الشباك.

وأضاف مولر الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة الـ 23 بمتابعة لتسديدة ساني التي ارتدت حارس المرمى.

وتعرض شلوتربيك للإصابة في الدقيقة الـ 44 ليستبدل ويحل ماتس هوملز بدلا منه.

وبعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني أضاف كينجسلي كومان الهدف الرابع لدورتموند مستغلا تمريرة رائعة من ليروي ساني.

وسجل إريك تشوبو موتنج الهدف الخامس بمقصية رائعة في الدقيقة الـ 58 ولكن الهدف لم يحتسب لوجوده في وضعية تسلل.

وفي الدقيقة الـ 72 قلص إيمري تشان الفارق لدورتموند بتسجيله الهدف الأول من ركلة جزاء حصل عليها بيلينجهام.

وسجل دونيل مالين الهدف الثاني لدورتموند بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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