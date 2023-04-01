هل سيبقى لوكاكو؟ إنتر يخسر من فيورنتينا ويكرر أرقاما سلبية منذ 6 سنوات

السبت، 01 أبريل 2023 - 20:13

كتب : FilGoal

لوكاكو - إنتر - فيورنتينا

سقط إنتر في فخ الخسارة الثالثة على التوالي بهزيمة ضد فيورنتينا بهدف دون رد في الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

سجل هدف اللقاء: جياكومو بونافينتورا.

ولأول مرة منذ أبريل 2017 يحقق فيورنتينا الفوز على إنتر بعد 11 مباراة جمعت الفريقين.

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ولأول مرة منذ أبريل 2017 يخسر إنتر 3 مباريات متتالية في الدوري الإيطالي.

واكتفى إنتر بتحقيق فوز واحد فقط خلال آخر 5 مباريات بالدوري الإيطالي، وظل في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

وارتقى فيورنتينا للمركز الثامن برصيد 40 نقطة، ولم يخسر الفريق في آخر 6 مباريات بالدوري الإيطالي.

"سأبقى" هكذا كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية ما قاله روميلو لوكاكو لإدارة إنتر بشأن مستقبله.

البلجيكي أهدر فرصة محققة قبل 3 دقائق من استقبال هدف الخسارة، فهل سيبقى لوكاكو مع إنتر الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته؟

التشكيل

بدأ إنتر اللقاء بثنائية هجومية مكونة من روميلو لوكاكو وخواكين كوريا.

فيما قاد البرازيل أرتور كابرال هجوم فيرونتينا.

وصف المباراة

تسديدة على الطائر من جايتانو كاستروفيلي تصدى لها أندري أونانا ببراعة حوّل الكرة لركنية في الدقيقة 14.

وبعد 7 دقائق توغل هنريك ميختاريان صوب منطقة جزاء الضيوف بعدما راوغ 2 من مدافعي الفيولا وسدد كرة جاءت سهلة في تصدى حارس الفيولا.

في الشوط الثاني سدد كاستروفيلي كرة قوية مقوسة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار بالقائم الأيمن في الدقيقة الثالثة.

وأهدر روميلو لوكاكو فرصة محققة للتسجيل مع مرور 50 دقيقة من عمر اللقاء، عرضية أرضية من الجهة اليسرى وصلت للبلجيكي داخل منطقة الست يادرات والمرمى خالٍ من حارسه لكنه سدد خارج المرمى بجوار القائم بغرابة.

من يُهدر يُعاقب، ركنية لفيورنتينا لم تجد سوى رأسية جياكومو بونافينتورا الذي أسكن الكرة في الشباك مسجلا هدف اللقاء الوحيد.

ورد القائم الأيمن تسديدة قوية من نيكولو باريلا في الدقيقة 59 ليظل تقدم الضيوف مستمرا.

ورفض تاريشييانو حارس فيورنتينا في الدقيقة 74 أن تسكن شباكه هدف التعادل فمنع رأسية البديل راؤول بيلانوفا بقدمه.

فيورنتينا الدوري الإيطالي إنتر
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