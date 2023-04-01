تشكيل برشلونة - جارسيا في وسط الملعب.. وألونسو قلب دفاع في مواجهة إلتشي

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إلتشي.

ويحل برشلونة ضيفا على إلتشي في الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

ويبدأ إريك جارسيا في وسط الملعب بجوار سيرجي روبيرتو وجافي، بينما يبدأ مارسكو ألونسو كقلب دفاع.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: جول كوندي - رونالدو أراوخو - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا.

الوسط: سيرجي روبيرتو - إريك جارسيا - جافي.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي.

ويحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 68 نقطة وبفارق 12 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.