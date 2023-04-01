مباشر الكلاسيكير - بايرن ميونيخ (4)-(0) بوروسيا دورتموند.. هدف راابع

السبت، 01 أبريل 2023 - 18:24

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ ضد دورتموند

يقدم لكم FiLGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بايرن ميونيخ ضد بوروسيا دورتموند في الجولة الـ 26 من الدوري الألماني.

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ق50. جوووول الراابع لبايرن عن طريق كينجسلي كومان بعد تمريرة رائعة من ليروي ساني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. دخول ماتس هوميلز بدلا من شلوتيربيك.

ق23. جووووول ثااالث لبايرن ميونيخ عن طريق توماس مولر بمتابعة لتسديدة ساني.

ق18. جوووووول الثااني لبايرن ميونيخ عن طريق توماس مولر مستغلار رأسية من دي ليخت ليلمس الكرة وتدخل الشباك.

ق17. محاولات من لاعبي بايرن ميونيخ لتسجيل الهدف الثاني

ق12. جوووول أول لبايرن ميونيخ عن طريق أوباميكانو بعد خطأ قااتل من كوبيل حارس دورتموند الذي مرت الكرة من أمامه بغرابه لتسكن الشباك.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

بوروسيا دورتوند بايرن ميونيخ الدوري الألماني
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