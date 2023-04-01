تشكيل الكلاسيكير - كومان وتشوبو موتنج يقودا هجوم بايرن..وهالير أساسي مع دورتموند

أعلن كل من توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ وإدين ترزيتش مدرب بروسيا دورتموند تشكيل فريقيهما للمواجهة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب بايرن ميونيخ مع بروسيا دورتموند في الجولة الـ 26 من الدوري الألماني على ملعب أليانز أرينا.

المباراة ستكون هي الأولى لبايرن ميونيخ تحت قيادة توماس توخيل المدرب الجديد للفريق.

ويلعب تشوبو موتنج في التشكيل الأساسي لبايرن بجوار ليروي ساني وكينجسلي كومان.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:

الحارس: يان سومير.

الدفاع: بينجامين بافارد - دايو أوباميكانو - مياتياس دي ليخت - ألفونسو دافيد.

الوسط: جوشوا كيميتش - ليون جوريتسكا.

أمامهما: كينجسلي كومان - توماس مولر - ليروي ساني.

الهجوم: إريك تشوبو موتنج.

ويقود سيباستيان هالير وماركو رويس تشكيل بروسيا دورتموند الأساسي.

وجاء تشكيل دورتموند كالتالي:

الحارس: جريجور كوبيل.

الدفاع: ماريوس وولف - نيكلاس سولي - نيكو شلوتيربيك - جوليان رييرسون.

الوسط: جودي بيلينجهام - إيمري تشان - رافاييل جاريرو.

الهجوم: جوليان براندت - سيباسيتان هالير - ماركو رويس.

ويحتل بروسيا دورتموند صدارة الدوري الألماني برصيد 53 نقطة وبفارق نقطة عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني.