مرموش يشارك في تعادل قاتل لـ فولفسبورج مع أوجسبورج

السبت، 01 أبريل 2023 - 17:35

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج × يونيون برلين

تعادل فولسفبورج مع أوجسبورج بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب فولكسفاجن في الجولة الـ 26 من الدوري الألماني.

سجل هدفا فولفسبورج في المباراة كل من جيانلوكا فالدشميدت وفيليكس نميتشا، بينما سجل ماكسيميان أرنولد بالخطأ في مرماه وميرجيم بيريشا.

المباراة شهدت مشاركة مرموش لمدة 66 دقيقة برفقة فولفسبورج.

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مرموش شارك في مباراته الـ 27 مع فولفسبورج خلال الموسم الحالي وخلالهم سجل 6 أهداف وصنع هدفا.

التعادل برفع رصيد فولفسبورج للنقطة الـ 39 في المركز التاسع، كما ارتفع رصيد أوجسبورج للنقطة الـ29 في المركز الـ 12.

تقدم أوجسبورج مبكرا في الدقيقة الثالثة عن طريق ماكسيميليان أرنولد الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه برأسية.

وفي الدقيقة الـ 20 حصل فولفسبورج على ركلة جزاء بعد عرقلة باتريك فيمير.

وأهدر أرنولد ركلة الجزاء بعد تسديد الكرة فوق المرمى.

وأضاف بيريشا الهدف الثاني لأوجسبورج في الدقيقة الـ 35.

وفي الشوط الثاني كاد مرموش أن يسجل هدف تقليص الفارق بلمسة من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته جاءت بجوار المرمى.

واستبدل مرموش في الدقيقة الـ 66 ليحصل جيانلوكا فالدشميدت بدلا منه.

بديل مرموش قلص الفارق في الدقيقة الـ 84 بعد عرضية من أرنولد ليضع قدمه في الكرة لتدخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ 96 سجل نميتشا هدف التعادل الثاتل لفولفسبورج برأسية متسغلا خروج حارس مرمى أوجسبورج بشكل خاطئ.

وسيلعب فولفسبورج مباراته المقبلة ضد بروسيا مونشنجلادباخ خارج ملعبه يوم الأحد المقبل.

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