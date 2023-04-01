مران الزمالك - عودة ثلاثي الفريق للتدريبات الجماعية قبل مواجهة المصري

السبت، 01 أبريل 2023 - 17:25

كتب : FilGoal

مران الزمالك

عاد الثلاثي أحمد فتوح ونبيل عماد ومحمد عبد الغني لتدريبات الزمالك الجماعية استعدادا لمواجهة المصري في الدوري.

وفاز الزمالك في آخر مبارياته على المريخ السوداني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وغاب فتوح عن مباراة المريخ بسبب الإصابة بنزلة برد بعد عودته من معسكر المنتخب.

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بينما غاب نبيل عماد ومحمد عبد الغني بسبب عدم الجاهزية الكاملة.

ووضع الجهاز الفني للزمالك برنامجا تأهيليا واستشفائيا خاصا لمجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة المريخ السوداني.

وأدت هذه المجموعة فقرة تدريبات خاصة باستخدام أدوات التأهيل داخل الملعب بجانب الركض الخفيف لعدة دقائق، اعقبها خوض تدريبات استشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

واكتفت هذه المجموعة بأداء فقرة التدريبات التأهيلية والاستشفائية دون المشاركة في باقي فقرات المران خوفا من تعرضهم للإجهاد.

وخاض لاعبو الزمالك البدلاء والمستبعدون من مواجهة المريخ السوداني الأخيرة، فقرة خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت هذه الفقرة التركيز على بعض الجوانب الخططية الخاصة استعدادا للمباراة المقبلة، والتركيز على خطة اللعب.

عقب ذلك خاضت هذه المجموعة تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها التركيز على الأمور التي تم التدريب عليها استعدادا للمباريات المقبلة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 4 إبريل الجاري.

ويبدأ اللقاء في التاسعة والربع مساء.

وتلعب المباراة على استاد الجيش ببرج العرب.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكل منهما.

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