كرة يد - رسالة غامضة من أحمد الأحمر: ارحمنا وكفاية كدب

السبت، 01 أبريل 2023 - 15:46

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - الزمالك ضد طلائع الجيش كرة يد

أرسل أحمد الأحمر لاعب الزمالك لفريق كرة اليد رسالة غامضة عبر حسابه على تويتر.

وكتب الأحمر عبر حسابه: "إرحمنا وكفاية كدب بقى".

ولم يوضح نجم منتخب مصر السابق إلى من وجه الرسالة أو أسبابها.

الزمالك كان قد انتصر على طلائع الجيش بنتيجة 29-26 في الجولة الثانية من المرحلة الثالثة والأخيرة من لتحديد بطل دوري المحترفين لكرة اليد.

وتقام المرحلة الختامية من دور واحد بين الفرق الستة بين 30 مارس و7 أبريل.

لترتيب الإجمالي بإضافة النقاط المعنية من المرحلة الثانية ومرتبط 2002 و2004:

1= الزمالك 20.5 نقطة

1= الأهلي 20.5 نقطة

3- البنك الأهلي 14 نقاط

4- سبورتنج 11.5 نقاط

5- طلائع الجيش 10 نقاط

6- سموحة 8.5 نقاط

*من هذه المرحلة، الفوز يساوي 3 نقاط، والتعادل يساوي نقطتين، والخسارة تساوي نقطة واحدة.

وتقام المرحلة النهائية من دور واحد بمواجهات بين جميع الفرق، في الفترة بين 30 مارس و7 أبريل.

الزمالك كرة يد أحمد الأحمر
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