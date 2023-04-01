كرة يد - رسالة غامضة من أحمد الأحمر: ارحمنا وكفاية كدب
السبت، 01 أبريل 2023 - 15:46
كتب : FilGoal
أرسل أحمد الأحمر لاعب الزمالك لفريق كرة اليد رسالة غامضة عبر حسابه على تويتر.
وكتب الأحمر عبر حسابه: "إرحمنا وكفاية كدب بقى".
ارحمنا وكفايه كدب بقي
احنا زهقنا— ahmed elahmar (@AhmedElahmar) April 1, 2023
ولم يوضح نجم منتخب مصر السابق إلى من وجه الرسالة أو أسبابها.
الزمالك كان قد انتصر على طلائع الجيش بنتيجة 29-26 في الجولة الثانية من المرحلة الثالثة والأخيرة من لتحديد بطل دوري المحترفين لكرة اليد.
وتقام المرحلة الختامية من دور واحد بين الفرق الستة بين 30 مارس و7 أبريل.
لترتيب الإجمالي بإضافة النقاط المعنية من المرحلة الثانية ومرتبط 2002 و2004:
1= الزمالك 20.5 نقطة
1= الأهلي 20.5 نقطة
3- البنك الأهلي 14 نقاط
4- سبورتنج 11.5 نقاط
5- طلائع الجيش 10 نقاط
6- سموحة 8.5 نقاط
*من هذه المرحلة، الفوز يساوي 3 نقاط، والتعادل يساوي نقطتين، والخسارة تساوي نقطة واحدة.
وتقام المرحلة النهائية من دور واحد بمواجهات بين جميع الفرق، في الفترة بين 30 مارس و7 أبريل.