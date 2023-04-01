الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد المصري.. القنوات الناقلة والمعلق

السبت، 01 أبريل 2023 - 15:46

كتب : FilGoal

الزمالك - المصري - كأس مصر

يستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي في الجولة 22 من الدوري المصري.

وفاز الزمالك في آخر مبارياته على المريخ السوداني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

على الجانب الآخر، فاز المصري في آخر مباراة لعبها أمام طلائع الجيش بهدف دون مقابل في الدوري.

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ويتواجد الزمالك في المركز الخامس برصيد 33 نقطة من 20 مباراة.

ويحتل المصري المركز التاسع برصيد 28 نقطة من 21 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 4 إبريل الجاري.

ويبدأ اللقاء في التاسعة والربع مساء.

وتلعب المباراة على استاد الجيش ببرج العرب.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكل منهما.

الزمالك الدوري المصري المصري موعد مباراة الزمالك
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