مباشر - فولفسبورج (0)-(2) أوجسبورج.. هدف غير محتسب

السبت، 01 أبريل 2023 - 15:29

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج

يقدم لكم FiLGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فولفسبورج ضد أوجسبورج في الجولة الـ 26 من الدوري الألماني.

ويلعب عمر مرموش في التشكيل الأساسي مع فولفسبورج.

ق83. هدف غير محتسب لفولفسبورج لوجود حالة تسلل.

أخبار متعلقة:
نقطة مضيئة وسط الظلام.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي تشكيل أرسنال - عودة جيسوس.. وتبديل وحيد أمام ليدز مرموش يقود هجوم فولفسبورج في مواجهة أوجسبورج توخيل: الفوز على دورتموند لن يجعلنا أبطال الدوري

ق56. مرموش يهدد مرمى أوجسبورج بعد عرضية من باتريك فيمير ليسدد مباشرة ولكن كرته تمر بجوار المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35. جووووول ثاني لأوجسبورج عن طريق ميرجيم بيريشا.

ق21. ماكسميليان أرنولد يهدر ركلة الجزاء بتسديدها فوق المرمى.

ق20. ركلة جزااء لفولفسبورج يحصل عليها باتريك فيمير.

ق3. جووول أول لأوجسبورج عن طريق ماكسميليان أرنولد بالخطأ في مرمى فريقه.

بداية المباراة

فولفسبورج أوجسبورج الدوري الألماني
نرشح لكم
كلوب: لعبنا شوط أول جيد أمام مانشستر سيتي.. ومن المستحيل العودة بعد التأخر بهدفين جاكبو: الوضع يتحدث عن نفسه.. يجب أن نتحسن مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (2) - (0) ليدز.. جووووووووول الثاني لا توجد هدايا يا أرسنال.. سيتي يدك ليفربول برباعية ويزيد عقدة الـ8 سنوات نقطة مضيئة وسط الظلام.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي تشكيل أرسنال - عودة جيسوس.. وتبديل وحيد أمام ليدز مرموش يقود هجوم فولفسبورج في مواجهة أوجسبورج توخيل: الفوز على دورتموند لن يجعلنا أبطال الدوري
أخر الأخبار
كلوب: لعبنا شوط أول جيد أمام مانشستر سيتي.. ومن المستحيل العودة بعد التأخر بهدفين 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: مباراة ليفربول كانت الأفضل لي خلال 7 سنوات.. ولهذا غاب هالاند 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جاكبو: الوضع يتحدث عن نفسه.. يجب أن نتحسن ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - رسالة غامضة من أحمد الأحمر: ارحمنا وكفاية كدب ساعة | كرة يد
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد المصري.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (2) - (0) ليدز.. جووووووووول الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
لا توجد هدايا يا أرسنال.. سيتي يدك ليفربول برباعية ويزيد عقدة الـ8 سنوات ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر - فولفسبورج (0)-(2) أوجسبورج.. هدف غير محتسب ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 2 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 3 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 4 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء