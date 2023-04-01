مباشر - فولفسبورج (0)-(2) أوجسبورج.. هدف غير محتسب

يقدم لكم FiLGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فولفسبورج ضد أوجسبورج في الجولة الـ 26 من الدوري الألماني.

ويلعب عمر مرموش في التشكيل الأساسي مع فولفسبورج.

ق83. هدف غير محتسب لفولفسبورج لوجود حالة تسلل.

ق56. مرموش يهدد مرمى أوجسبورج بعد عرضية من باتريك فيمير ليسدد مباشرة ولكن كرته تمر بجوار المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35. جووووول ثاني لأوجسبورج عن طريق ميرجيم بيريشا.

ق21. ماكسميليان أرنولد يهدر ركلة الجزاء بتسديدها فوق المرمى.

ق20. ركلة جزااء لفولفسبورج يحصل عليها باتريك فيمير.

ق3. جووول أول لأوجسبورج عن طريق ماكسميليان أرنولد بالخطأ في مرمى فريقه.

بداية المباراة