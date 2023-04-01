مباشر - فولفسبورج (0)-(2) أوجسبورج.. الشوط الثاني

السبت، 01 أبريل 2023 - 15:29

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج

يقدم لكم FiLGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فولفسبورج ضد أوجسبورج في الجولة الـ 26 من الدوري الألماني.

ويلعب عمر مرموش في التشكيل الأساسي مع فولفسبورج.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق35. جووووول ثاني لأوجسبورج عن طريق ميرجيم بيريشا.

ق21. ماكسميليان أرنولد يهدر ركلة الجزاء بتسديدها فوق المرمى.

ق20. ركلة جزااء لفولفسبورج يحصل عليها باتريك فيمير.

ق3. جووول أول لأوجسبورج عن طريق ماكسميليان أرنولد بالخطأ في مرمى فريقه.

بداية المباراة

فولفسبورج أوجسبورج الدوري الألماني
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