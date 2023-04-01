مرموش يقود هجوم فولفسبورج في مواجهة أوجسبورج

يقود الدولي المصري عمر مرموش تشكيل فولفسبورج الذي سيلعب بعد قليل ضد أوجسبورج.

ويستضيف فولفسبورج منافسه أوجسبورج في الجولة 26 من منافسات الدوري الألماني.

ويلعب مرموش في التشكيل الأساسي لفولفسبورج بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر خلال مواجهتي مالاوي ضمن تصفيات أمم إفريقيا.

وجاء تشكيل فولفسبورج بالكامل كالتالي:

الحارس: كوين كاتسيلز.

الدفاع: ريدلي باكو - ماكسينس لاكروا - ميكي فان دي فين - باولو أوتافيو.

الوسط: ماتياس سفانبيرج - ماكسيميليان أرنولد - يانيك جيرهاردت.

الهجوم: جاكوب كامينسكي - عمر مرموش - باتريك فيمير.

وسجل مرموش 5 أهداف وصنع هدفا مع الفريق الذي يحتل المركز السابع في الدوري الألماني برصيد 38 نقطة.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في 27 مباراة مع فولفسبورج هذا الموسم وسجل 6 أهداف بجميع المسابقات.

يذكر أن الدولي المصري لعب الموسم الماضي مع شتوتجارت على سبيل الإعارة ونجح في قيادة الفريق للبقاء في الدوري الممتاز بالجولة الأخيرة من الموسم.