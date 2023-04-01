توخيل: الفوز على دورتموند لن يجعلنا أبطال الدوري

السبت، 01 أبريل 2023 - 14:42

كتب : FilGoal

توماس توخيل

يرفض توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ تضخيم مباراة فريقه المرتقبة ضد بوروسيا دورتموند.

ويحل دورتموند ضيفا على بايرن ميونيخ مساء السبت ضمن الجولة 26 من الدوري الألماني.

وقال توخيل قبل ظهوره الأول مه بايرن: "إنها مباراة كبيرة. نريد أن نكون متصدرين للدوري مرة أخرى. الفوز بالمباراة لن يجعلنا أبطال الدوري، ولن يبعد اللقب عنا إذا لم نفز".

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وأضاف "نحتاج إلى الشعور بالحماس هذا ما يدفعنا إلى المضي قدما. نحن بحاجة إلى توازن جيد ومزيج من كل شيء. نظرا لترتيب الدوري والمنافسة بين الفريقين، ستكون بالتأكيد مباراة نارية".

وواصل "من المهم أن نركز على أنفسنا ويجب أن نجد نقاط قوتنا. الوضع جديد بالنسبة لي وللفريق، ولكن المفتاح هو أن نثق في أنفسنا. يمكن أن يكون لهذا الفريق قوة حقيقية".

وكشف: "الجميع جاهزون باستثناء تيل، هيرنانديز ونوير. جمال موسيالا قد يحصل على فرصة المشاركة في المباراة".

وأكمل "وصل بعض اللاعبين في وقت متأخر بعد فترة التوقف الدولي. نحن متحمسون للغد. شعرت هذا الأسبوع بأن الجميع متحمس وأرادوا إظهار ما يمكنهم فعله."

وشدد "لم تكن هناك أي مشاكل عندما وصلت. لست مهتمًا بما كانت عليه الأمور من قبل، أريد أن أحصل على انطباعاتي الخاصة. حتى الآن الأجواء لطيفة حقا واحترافيه للغاية".

وتولى توخيل تدريب بايرن خلفا ليوليان ناجلزمان ويستعد لخوض مباراتهلا الاولى ضد بورسيا دورتموند.

ويحتل دورتموند صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 53 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن بايرن.

توماس توخيل بدأ الموسم الحالي رفقة تشيلسي، قبل أن تتم إقالته وتعيين جراهام بوتر خلفا له.

وتوج توخيل (49 عاما) بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي عام 2021، ليتم اختياره كأفضل مدرب في العالم وقتها.

وسبق لـ توخيل الفوز بلقب الدوري الفرنسي مرتين رفقة باريس سان جيرمان، وكذلك لقب كأس فرنسا مرة، مع خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 أمام بايرن ميونيخ.

وفي ألمانيا، سبق لـ توماس توخيل تدريب بوروسيا دورتموند الذي قدمه للكرة العالمية من 2015 حتى 2017 محققا لقب كأس ألمانيا، وذلك بعد 5 سنوات قضاها رفقة ماينز من 2009 إلى 2015.

بايرن ميونيخ توماس توخيل
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