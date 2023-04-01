جراهام بوتر يكشف موقفه من عودة لوكاكو

كشف جراهام بوتر مدرب تشيلسي موقفه من عودة البلجيكي روميلو لوكاكو لصفوف البلوز في الصيف المقبل.

روميلو لوكاكو النادي : إنتر

وعاد لوكاكو -29 عاما- إلى إنتر الصيف الماضي على سبيل الإعارة من تشيلسي بقيمة 8 ملايين يورو.

وقال بوتر في تصريحات نقلها "فوتبول لندن": "لوكاكو ليس لاعبنا في الوقت الحالي لكنه يبقى على قوة تشيلسي في النهاية".

وأضاف "لوكاكو يلعب في إنتر على سبيل الإعارة في ناد آخر وأعتقد أنه من المهم أن ينهي ذلك وينهي الموسم بشكل جيد. ثم لدينا قرار نتخذه في الصيف".

وشدد " على المستوى الشخصي أنا معجب به كثيرا، ولكن كما ذكرت هذا شيء يجب أن نتحدث عنه في الصيف".

إنتر لا يملك بند احقية شراء لوكاكو من تشيلسي وعليه الوصول إلى اتفاق جديد حال رغبته في استمرار المهاجم البلجيكي.

صحيفة توتوسبورت الإيطالية ذكرت في وقت سابق أن لوكاكو أبلغ إنتر أنه على استعداد لخفض راتبه من أجل الاستمرار مع النادي.

ويحصل لوكاكو على 12 مليون يورو في الموسم مع إنتر.

وأشار التقرير أن خطوة لوكاكو مهمة لجعل إنتر يفكر مجددا في التفاوض على صفقة إعارة جديدة.

وكلف لوكاكو تشيلسي حوالي 113 مليون يورو في أغسطس 2021 ويرتبط بتعاقد حتى 2026.

وخاض لوكاكو 15 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف فقط.