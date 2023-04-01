الدوري السعودي – نفاد تذاكر مباراة النصر والعدالة قبل 72 ساعة من موعدها

نفدت تذاكر مباراة النصر والعدالة قبل 72 ساعة من موعد المباراة في منافسات دوري روشن السعودي.

ويستضيف العدالة منافسه النصر يوم الثلاثاء على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي.

ويتسع ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية إلى 27 ألف متفرج.

ويسعى النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز على العدالة ومواصلة المنافسة على صدارة ترتيب الدوري.

ويتصدر اتحاد جدة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة.

فيما يأتي النصر في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 49 نقطة.

النجم البرتغالي شارك في 10 مباريات مع النصر وسجل 9 أهداف منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

رونالدو عاد وشارك في تدريبات النصر أمس الجمعة عقب فراغه من المشاركة مع منتخب البرتغال في تصفيات يورو 2024.

وأتمت البرتغال مهمتها على أكمل وجه في التوقف الدولي الحالي، وتغلبت على ليختنشتاين ولوكسمبورج في أول مباراتين للمدرب الجديد روبيرتو مارتينيز.

وتتصدر البرتغال مجموعتها في تصفيات يورو 2024 برصيد 6 نقاط متفوقة على سلوفاكيا والبوسنة والهرسك وأيسلندا ولوكسمبورج وليختنشتاين.