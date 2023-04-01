مؤتمر أنشيلوتي: لن أعتزل بعد ريال مدريد.. وسأكون سعيدا بالتحدث مع رئيس الاتحاد البرازيلي

السبت، 01 أبريل 2023 - 12:49

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - الكلاسيكو - أنشيلوتي

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد إنه لا ينوي الاعتزال حال الرحيل عن تدريب فريقه.

ومازالت أصداء ارتباط المدرب الإيطالي بتدريب منتخب البرازيل تلقي بظلالها على المؤتمرات الصحفية له في ظل استمرار تعاقده مع ريال مدريد حتى صيف عام 2024.

وتحدث أنشيلوتي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم السبت قائلا: "لست قلقا من الشائعات، أنا مستمر مع ريال مدريد طالما أراد النادي ذلك".

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وواصل "أشعر بالكثير من المودة من النادي ونحن نتحلى بالهدوء".

وأردف "الجميع يفكر فيما يريد، لكن الحقيقة أنني أريد الوفاء بتعاقدي لأنني أحب ريال مدريد".

وعن البرازيل قال: "إن كانوا يحبونني فأنا أحبهم، لكن لدي عقد أريد الوفاء به ولا أقول إنني سأعتزل عقب نهاية تعاقدي هنا".

وبسؤاله هل تحدث من قبل مع رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم رد "لا أعرفه، لكنني سأكون سعيدا بالتحدث معه".

وعن حصول برشلونة على يوم راحة إضافي قبل مواجهة الكلاسيكو في إياب نصف نهائي كأس الملك أجاب "هذا أمر لا يزعجني، لدينا الوقت للتعافي بشكل جيد من مباراة الغد، إنها ليست مشكلة".

ويستضيف ريال مدريد منافسه بلد الوليد في ملعب سانتياجو برنابيو غدا الأحد في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بـ56 نقطة بفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر.

فيما يأتي بلد الوليد في المركز الـ16 بـ28 نقطة.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة الأربعاء المقبل لملاقاته في إياب نصف نهائي الكلاسيكو بعدما هُزم في ملعبه في الذهاب بهدف دون رد.

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