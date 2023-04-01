الدرجة الثالثة – تفاصيل شكوى ضد لاعب شارك في 3 أندية لقلب موازين الهبوط

تقدم فريق منية سمنود بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بعدما تلقى معلومة تفيد بمشاركة أحد لاعبي شبان بدواي في 3 أندية بموسم واحد.

وأرسل منية سمنود شكوى إلى اتحاد الكرة مستندا فيها على مشاركة إيهاب راجح لاعب شبان بداوي في 3 أندية خلال موسم واحد.

ويأمل منية سمنود في قبول الشكوى وخصم نقاط من شبان بداوي لتتغير موازين الهبوط، إذ هبط منية سمنود إلى الدرجة الرابعة واستمر شبان بداوي في القسم الثالث بفارق 3 نقاط فقط.

موقف منية سمنود

قال أحمد الإمام رئيس مركز شباب منية سمنود: " توصلنا لمعلومة تفيد بمشاركة لاعب شبان بدواي ايهاب راجح في 3 أندية خلال موسم واحد وهم أجا في القسم الثالث ثم مركز شباب فارسكور في القسم الرابع ثم في يناير انضم لشبان بدواي في القسم الثالث".

وأضاف "اللاعب شارك مع الأندية الثلاث في أكثر من مباراة لذلك تقدمت بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لحفظ حق منية سمنود والبقاء في الدرجة الثالثة وهبوط شبان، لأن لائحة الاتحاد تنص على السماح بتسجيل اللاعب في ثلاث أندية كحد أقصى في الموسم الواحد ولا يجوز المشاركة الرسمية لأكثر من ناديين فقط".

وأوضح " عندما تقدمنا بالشكوى فوجئنا بأن اللاعب كان مقيد ضمن القائمة الأولى في نادي المطرية بالإضافة إلى ثلاث أندية أخرى. علاقتنا جيدة بشبان بدواي ولكن هذا حقنا وإذا لم نحصل عليه بالبقاء سنصعد الأمور إلى فيفا".

موقف اللاعب

قال إيهاب راجح لاعب شبان بداوي لـ: "بالفعل أنهيت الموسم الماضي مع المطرية وتم قيدي في القائمة الأولى حتى حصلت على الاستغناء وانتقلت إلى أجا وشاركت في مباراتين ثم قررت الرحيل. في شهر نوفمبر كان باب القيد مفتوح في القسم الرابع لذلك ذهبت لمركز شباب فارسكور شاركت معهم في القسم الرابع ثم في يناير انتقلت لشبان بدواي في القسم الثالث".

"قبل انتقالي لشبان بداوي ذهبت إلى منطقة الدقهلية لكرة القدم. وعلمت بصحة موقفي بعد الاستفسار من أحمد الدمرداش مختص شؤون اللاعبين في المنطقة وأوضح لي ألا يوجد ما يمنع قيدي في بدواي ولذلك شاركت وضمنا البقاء في الدوري".

واختتم "بعد نهاية الدوري سمعت عن شكوى منية سمنود ولكني كما ذكرت قمت بالاستفسار من المنطقة وعلمت بصحة موقفي. المنطقة تواصلت مع رئيس نادي شبان بدواي وأكدت على حصولي على 3 بطاقات في مباريات مع اجا وفارسكور وبدواي لذلك تم ايقافي في مباراة غزل دمياط إذن هى تعلم بمشاركتي مع ثلاث أندية".

موقف شبان بداوي

أوضح رمضان ثعلب رئيس شبان بداوي لـ "ايهاب راجح انضم لنا في يناير الماضي. ايهاب كان لاعبا في القسم الثالث مع أجا ثم ذهب للقسم الرابع مع مركز شباب فارسكور واللاعب قام بالاستفسار من منطقة الدقهلية فكان ردهم أن موقفه سليم من الناحية القانونية".

وواصل "اللاعب تم قبوله على نظام القيد بشكل طبيعي ونحن لم نكن نملك أي معلومة تفيد بأن اللاعب لا يحق له المشاركة خاصة أننا حصلنا على بطاقة اللاعب. لا يد لنا فيما حدث وإذا كان هناك قرار فلابد من تطبيقه على اللاعب وليس النادي لأن موقفنا صحيح".

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