رئيس الهلال يطمئن على صحة الخطيب هاتفيا

اطمأن هشام السوباط رئيس نادي الهلال، على صحة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها.

ويحل الهلال ضيفا على الأهلي السبت في التاسعة مساءً على استاد القاهرة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى السوباط مكالمة هاتفية مع سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي أعرب خلالها عن تمنياته للخطيب بعاجل الشفاء.

الخطيب وجه رسالة الشكر لكل من سأل عنه وحاول الاطمئنان عليه بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وقال الخطيب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "أنا ممتن لهذه المشاعر النبيلة والتي تعكس المعدن الأصيل لكل أبناء الوطن الذين أعتز دوما بتقديرهم وحبهم".

وأضاف "أتمنى أن أكون قدمت للبلاد والنادي ما أستحق عليه كل هذا الثناء طوال مشواري الرياضي، فذلك يضاعف من رغبتي اليومية في تقديم المزيد من الجهد".

وأوضح "بدأت أتعافى تدريجيا بفضل الله ودعوات المحبين في الشهر الكريم".

وواصل "أؤكد ثقتي الكبيرة في لاعبي الأهلي والجهاز الفني في مباراة الهلال السوداني الشقيق يوم السبت".

وتابع "لاعبو الأهلي يملكون من الكفاءة والخبرة ما يستطيعون به التعامل مع مثل هذه المباريات، بشرط التركيز وعدم الاستعجال والالتزام بتعليمات الجهاز الفني".

واختتم "اللاعبون قادرون على تحقيق النتيجة التي تسعد جماهير الأهلي، والتي أثق في مساندتها للاعبين من البداية للنهاية حتى يتحقق الهدف المنشود".

ويحتاج الأهلي للفوز على الهلال بهدف دون رد من أجل ضمان التأهل لدور الثمانية من البطولة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 1 إبريل المقبل.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

ويدير المباراة الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورتس الأرضية.

ويحضر اللقاء 50 ألف مشجع.

موقف المجموعة الحالي

1- صنداونز 11 نقطة - سجل 12 - استقبل 6 - فارق الأهداف +6

2- الهلال 10 نقاط - سجل 6 - استقبل 3 - فارق الأهداف +3

3- الأهلي 7 نقاط - سجل 11 - استقبل 8 - فارق الأهداف +3

4- القطن 0 نقطة - سجل 2 - استقبل 14 - فارق الأهداف -12

ماذا يحتاج الأهلي للصعود؟

يدخل الأهلي المباراة ولا بديل أمامه إلا الفوز من أجل الوصول للدور ربع النهائي.

ولكن هل فوز الأهلي بأي نتيجة سيكون كافيا للتأهل؟

اللوائح تقول:

حال تساوي ناديين في النقاط في المجموعات فإنه يتم الاحتكام إلى

1-عدد النقاط التي يحققها كل فريق في المواجهات المباشرة

2-فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين

3-العدد الأكبر من الأهداف المسجلة خارج الأرض

4- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة

5- عدد الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة

6-القرعة

-فوز الأهلي مع شباك نظيفة

إذا انتصر الأهلي بأي نتيجة دون استقبال أهداف فإنه سيضمن تأهله بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي حتى ولو بهدف دون مقابل مع تساوي الكفة في نقاط المواجهات المباشرة.

إذا فاز الأهلي بهدف دون مقابل فإن الكفة ستتساوى في فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين ثم الأهداف المسجلة خارج الأرض، وسيتأهل الأهلي بفارق الأهداف في كل مباريات المجموعة (الأهلي +4 والهلال +2).

-حال استقبال الأهلي لأي هدف

إذا استقبل الأهلي أي هدف فسيكون وقتها بحاجة للفوز بفارق هدفين على أقل تقدير حتى يتفوق في فارق الأهداف في المواجهات المباشرة وتجنب اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي سيتفوق الهلال وقتها فيها بتسجيله هدفا في مرمى الأحمر.