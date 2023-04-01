مواعيد مباريات اليوم السبت 1-4-2023 والقنوات الناقلة..الأهلي والهلال وليفربول أمام سيتي

يشهد اليوم السبت العديد من المباريات القوية في مختلف المسابقات حول العالم.

يخوض الأهلي مباراة مصيرية أمام الهلال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

كما يلعب ليفربول ضد مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

الأهلي يواجه الهلال

يستضيف الأهلي نظيره الهلال السوداني اليوم السبت 1 أبريل 2023.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

ويدير المباراة الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 ويعلق عليها رؤوف خليف.، وأون تايم سبورتس الأرضية.

ويحضر اللقاء 50 ألف مشجع.

فيما يحل القطن الكاميروني ضيفا على صنداونز في تمام الساعة التاسعة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

الدوري الإنجليزي

تبدأ مباريات الجولة بمواجهة نارية بين مانشستر سيتي وليفربول في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1"، ويعلق عليها عصام الشوالي.

ويستضيف أرسنال منافسه ليدز يوناتيد في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بيرميوم 1 " ويعلق عيلها يوسف سيف.

يلعب تشيلسي ضد أستون فيلا في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

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الدوري الإسباني

يحل برشلونة ضيفا على إلتشي في تمام الساعة التاسعة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس1" ويعلق عليها علي محمد علي.

وفي قمة الدوري الألماني يلعب بايرن ميونيخ أمام بوروسيا دورتموند في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

ويلعب فولفسبورج بقيادة عمر مرموش ضد أوجسبورج في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.