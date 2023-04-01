كرة يد - انتصار سيدات الأهلي والزمالك والطيران في الدوري.. وتعادل سبورتنج مع الشمس

السبت، 01 أبريل 2023 - 02:22

كتب : FilGoal

كرة يد سيدات - الأهلي

انتصر الأهلي والزمالك والطيران في الجولة 14، فيما تعادل سبورتنج مع الشمس في المرحلة الثانية لحسم لقب الدوري المصري لكرة اليد "سيدات".

وانتهت مباريات المرحلة الثانية من دوري كرة اليد للسيدات.

وجاءت نتائج مباريات الجولة من دوري السيدات:

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سبورتنج 28-28 الشمس

الجزيرة 29-32 الزمالك

الأهلي 28-27 سموحة

الطيران 30-27 المعادي

وإليكم الترتيب بعد نهاية مباريات الجولة 14:

1- الأهلي 41 نقطة

2- الشمس 33 نقطة

3- سبورتنج 32 نقطة

4- الزمالك 32 نقطة

5- سموحة 28 نقطة

6- الطيران 24 نقطة

7- المعادي 17 نقطة

8- الجزيرة 17 نقطة

ومن المقرر أن يخوض الأربعة الأوائل دورة مجمعة من دور واحد لتحديد بطل الدوري وسوف يتم الاعلان عن الجدول خلال الايام المقبلة

كرة يد كرة يد سيدات
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