خبر في الجول – سافيو وطاهر وشادي حسين خارج حسابات الأهلي أمام الهلال

السبت، 01 أبريل 2023 - 02:02

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر - الأهلي

خرج برونو سافيو وشادي حسين وطاهر محمد طاهر من حسابات الأهلي أمام الهلال.

ويحل الهلال ضيفا على الأهلي السبت في التاسعة مساءً على استاد القاهرة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مارسيل كولر مدرب الأهلي استبعد مجموعة من الأسماء قبل خوض مواجهة الهلال المرتقبة.

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واستعبد كولر كل من: طاهر محمد طاهر وشادي حسين وبرونو سافيو وأيمن أشرف ومحمد فخري ومحمد أشرف ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا وذلك لأسباب فنية.

فيما يغيب محمود متولي عن مواجهة الأهلي والهلال لأسباب طبية وعدم اكتمال الجاهزية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 1 أبريل المقبل.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

ويدير المباراة الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورتس الأرضية.

ويحضر اللقاء 50 ألف مشجع.

موقف المجموعة الحالي

1- صنداونز 11 نقطة - سجل 12 - استقبل 6 - فارق الأهداف +6

2- الهلال 10 نقاط - سجل 6 - استقبل 3 - فارق الأهداف +3

3- الأهلي 7 نقاط - سجل 11 - استقبل 8 - فارق الأهداف +3

4- القطن 0 نقطة - سجل 2 - استقبل 14 - فارق الأهداف -12

ماذا يحتاج الأهلي للصعود؟

يدخل الأهلي المباراة ولا بديل أمامه إلا الفوز من أجل الوصول للدور ربع النهائي.

ولكن هل فوز الأهلي بأي نتيجة سيكون كافيا للتأهل؟

اللوائح تقول:

حال تساوي ناديين في النقاط في المجموعات فإنه يتم الاحتكام إلى

1-عدد النقاط التي يحققها كل فريق في المواجهات المباشرة

2-فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين

3-العدد الأكبر من الأهداف المسجلة خارج الأرض

4- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة

5- عدد الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة

6-القرعة

-فوز الأهلي مع شباك نظيفة

إذا انتصر الأهلي بأي نتيجة دون استقبال أهداف فإنه سيضمن تأهله بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي حتى ولو بهدف دون مقابل مع تساوي الكفة في نقاط المواجهات المباشرة.

إذا فاز الأهلي بهدف دون مقابل فإن الكفة ستتساوى في فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين ثم الأهداف المسجلة خارج الأرض، وسيتأهل الأهلي بفارق الأهداف في كل مباريات المجموعة (الأهلي +4 والهلال +2).

-حال استقبال الأهلي لأي هدف

إذا استقبل الأهلي أي هدف فسيكون وقتها بحاجة للفوز بفارق هدفين على أقل تقدير حتى يتفوق في فارق الأهداف في المواجهات المباشرة وتجنب اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي سيتفوق الهلال وقتها فيها بتسجيله هدفا في مرمى الأحمر.

الأهلي الهلال
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