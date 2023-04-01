كرة يد – انتصار الأهلي والزمالك والبنك في ثاني جولات المرحلة الثالثة لـ دوري المحترفين
السبت، 01 أبريل 2023 - 01:56
كتب : FilGoal
انتصر الأهلي والزمالك والبنك الأهلي في الجولة الثانية من مباريات المرحلة الثالثة والأخيرة لتحديد بطل دوري المحترفين لـ كرة اليد.
دوري المحترفين المصري لكرة اليد - المرحلة الختاميةانتهت 23:00
دوري المحترفين المصري لكرة اليد - المرحلة الختاميةانتهت 21:00
وتقام المرحلة الختامية من دور واحد بين الفرق الستة بين 30 مارس و7 أبريل.
تفوق الأهلي بصعوبة على سبورتنج بنتيجة 26-25.
فيما فاز الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 29-26.
وانتصر البنك الأهلي على سموحة بنتيجة 29-26.
الترتيب الإجمالي بإضافة النقاط المعنية من المرحلة الثانية ومرتبط 2002 و2004:
1= الزمالك 20.5 نقطة
1= الأهلي 20.5 نقطة
3- البنك الأهلي 14 نقاط
4- سبورتنج 11.5 نقاط
5- طلائع الجيش 10 نقاط
6- سموحة 8.5 نقاط
*من هذه المرحلة، الفوز يساوي 3 نقاط، والتعادل يساوي نقطتين، والخسارة تساوي نقطة واحدة.
وتقام المرحلة النهائية من دور واحد بمواجهات بين جميع الفرق، في الفترة بين 30 مارس و7 أبريل.