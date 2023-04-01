كرة يد – انتصار الأهلي والزمالك والبنك في ثاني جولات المرحلة الثالثة لـ دوري المحترفين

السبت، 01 أبريل 2023 - 01:56

كتب : FilGoal

الأهلي - كرة يد

انتصر الأهلي والزمالك والبنك الأهلي في الجولة الثانية من مباريات المرحلة الثالثة والأخيرة لتحديد بطل دوري المحترفين لـ كرة اليد.

وتقام المرحلة الختامية من دور واحد بين الفرق الستة بين 30 مارس و7 أبريل.

تفوق الأهلي بصعوبة على سبورتنج بنتيجة 26-25.

فيما فاز الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 29-26.

وانتصر البنك الأهلي على سموحة بنتيجة 29-26.

الترتيب الإجمالي بإضافة النقاط المعنية من المرحلة الثانية ومرتبط 2002 و2004:

1= الزمالك 20.5 نقطة

1= الأهلي 20.5 نقطة

3- البنك الأهلي 14 نقاط

4- سبورتنج 11.5 نقاط

5- طلائع الجيش 10 نقاط

6- سموحة 8.5 نقاط

*من هذه المرحلة، الفوز يساوي 3 نقاط، والتعادل يساوي نقطتين، والخسارة تساوي نقطة واحدة.

وتقام المرحلة النهائية من دور واحد بمواجهات بين جميع الفرق، في الفترة بين 30 مارس و7 أبريل.

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