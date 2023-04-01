عبد المقصود: لاعبو الزمالك يحتاجون لعمل نفسي كبير جدا.. وسأقود مران الفريق السبت

السبت، 01 أبريل 2023 - 01:49

كتب : FilGoal

محمد أبو جبل - الزمالك ضد البنك الأهلي

أوضح أحمد عبد المقصود المدير الفني لـ الزمالك أنه سيقود مران الفريق اليوم السبت بعد تواصل إسماعيل يوسف مدير الكرة معه عقب لقاء المريخ السوداني.

ويقود عبد المقصود الفريق بشكل مؤقت خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وقال عبد المقصود عبر أون تايم سبورتس 1: "مررنا بفترة صعبة ومشاكل كثيرة على اللاعبين في الزمالك، وحاولنا الاجتهاد في ظل اقتراب تعيين مدير فني جديد".

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وأضاف "بغض النظر عن الدقائق الـ 7 الأخيرة ضد البنك الأهلي، خاض الزمالك مباراة جيدة وظهرت بوادر فنية، لكن لا يجب ألا يستقبل الزمالك 3 أهداف في 7 دقائق".

وواصل "كان الفريق منقوصا من 12 لاعبا في ظل غيابات وإصابات ولا يجب أن يخسر الزمالك حتى بالناشئين بنتيجة 3-0".

وأردف "عالجنا الأخطاء وظهر ذلك في مباراة المريخ، أحمد بلحاج صنع هدفين في أول 3 دقائق وناصر منسي سجل 3 أهداف في دوري الأبطال بعدما كان غير موفقا في الفترة الماضية".

وواصل "الفترة الماضية هناك لاعبين (اتحرقت شوية) أمام المدرب الجديد وقتا للحكم على اللاعبين ولدينا شهرين و3 وعندما يبدأ عمل المدرب الجديد سيظهر الفارق".

وشدد "اللاعبون يحتاجون لعمل نفسي كبير جدا وعمل من أجل التطور".

وأردف "الظروف التي وُضع فيها الزمالك جعلت الفريق لا يظهر من الجيد ومن السيء، خاصة أننا لم نحصل على راحة بين الموسمين ولم نحصل على مساحة كافية للتحضير للموسم الجديد".

وعن مشاركة محمود عبد الرازق أمام المريخ أجاب قائلا: "شيكابالا عاد من الإصابة وأيضا المرض، وتواجد قبل مباراة البنك ولم يكن يجب أن يشارك، ومع الوقت حصل على دقائق للمشاركة في مباراة المريخ".

وردا على بديل إمام عاشور في الزمالك قال: "سيف جعفر إذا طوّر من نفسه سيعوض رحيل إمام عاشور".

وأتم عن مستقبله مع الأبيض قائلا: "عقب مباراة المريخ قلت إن مهمتي مع الزمالك انتهت، وبعدها تواصل معي إسماعيل يوسف مدير الكرة وأخبرني أنني سأقود مران الزمالك السبت، ولا أعلم موقفي من تدريب الفريق ضد المصري في الدوري".

وقاد عبد المقصود الأبيض في مباراتين، خسر ضد البنك الأهلي في كأس الرابطة وانتصر على المريخ في دوري الأبطال.

وقال رئيس الزمالك عبر المؤتمر الصحفي عن ملف المدير الفني: "لجنة من رموز الزمالك رفقة أمير مرتضى المشرف على الكرة حسمت ملف المدير الفني الأجنبي".

وأضاف "تم اختيار المدير الفني الجديد على أعلى مستوى وجهازه المعاون بالكامل".

وأكمل "هناك إجماع على اسم المدرب وسيكون معه مدرب حراس مرمى ومعد بدني ومحلل أداء، وتم اختيار مدير الكرة".

وأتم "لن أفصح عن اسمه الأن للحفاظ على سرية المفاوضات. ويتم توقيع العقود الآن".

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري في الجولة 23 من الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل.

الزمالك الدوري المصري دوري أبطال إفريقيا في الدوري أحمد عبد المقصود
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