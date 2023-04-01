مدرب غزل المحلة يعدد مكاسب الفوز على الاتحاد.. ومواجهة الأهلي

عدد عبد الباقي جمال مدرب غزل المحلة مكاسب فوز فريقه على الاتحاد السكندري.

وكرر غزل المحلة تفوقه على الاتحاد السكندري وانتصر بنفس النتيجة 2-0 في الجولة 22 من الدوري المصري في لقاء أقيم على ملعبه.

وقال جمال عبر "أون تايم سبورتس": "حققنا فوزا هاما للغاية بعد 5 مباريات بدون فوز منذ الفوز على الزمالك".

وأضاف "واجهنا سوء توفيق رغم بعض النتائج الجيدة على غرار التعادل مع الإسماعيلي والبنك الأهلي. نحاول دائما الحفاظ على هويتنا وطريقة لعبنا لكن غياب الانتصارات تسبب في هزة نفسية للاعبين".

وأوضح "نملك معدل أعمار صغير هو الرابع في الدوري لذلك نعاني بعض الشيء من نقص الخبرات، لكن نحاول تقديم أفضل ما لدينا في كل مباراة. شاهدنا تشارلز صاحب الـ 18 عاما يسجل اليوم ولدينا أوروك صاحب الـ 21 عاما أيضا من العناصر المميزة".

وعن مواجهة الأهلي شدد "مباراة الأهلي تكون أسهل بعض الشيء على المدرب، لأنها لا تحتاج منح اللاعبين الدوافع والحوافز. الجميع يملك الدوافع والحوافز خلال مباريات الأهلي والزمالك".

وأوقف الغزل مسلسل نزيف النقاط الذي استمر خلال الـ 6 مباريات الماضية منذ الفوز على الزمالك في الجولة 15 (4 هزائم وتعادلين).

فيما تعرض الاتحاد لهزيمته الأولى منذ الخسارة من المصري، حيث استمر 8 مباريات دون هزيمة (5 فوز و3 تعادل).

الفوز رفع رصيد غزل المحلة لـ 30 نقطة في المركز السابع.

بينما توقف رصيد الاتحاد عند 36 نقطة في المركز الرابع.