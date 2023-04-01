أكثر من خسر ثنائيات.. ديلسون كاموني رجل مباراة فاركو وأسوان

حصد الأنجولي ديلسون كاموني مهاجم أسوان جائزة رجل مباراة فريقه ضد فاركو في الجولة 22 من الدوري المصري.

وانتهت مباراة فاركو وأسوان بالتعادل السلبي الذي يحمل رقم 35 في الدوري الموسم الحالي.

وسبق أن حصد المهاجم الأنجولي جائزة رجل المباراة في الجولة 11 ضد الزمالك.

وخلال مباراة اليوم كان كاموني أكثر من خسر ثنائيات في المباراة بين لاعبي الفريقين بـ 16 مرة.

ماذا قدم ديلسون كاموني ضد فاركو؟

دقائق: 89

تسديدات: 1

تمريرات صحيحة: 12 من 17

فوز بصراعات ثنائية: 2 من 8

حصول على أخطاء: 2

رغم التعادل إلا أن ديلسون كاموني قدم أداء كبير استحق عليه لقب رجل مباراة #فاركو_أسوان 🏅👏#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/MGLjIvE7MV — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) March 31, 2023

وأصبح فاركو الفريق الأكثر تعادلا في الدوري برصيد 10 مباريات بالتساوي مع المصري والإسماعيلي في الموسم الحالي.