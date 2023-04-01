أكثر من خسر ثنائيات.. ديلسون كاموني رجل مباراة فاركو وأسوان

السبت، 01 أبريل 2023 - 01:20

كتب : FilGoal

ديلسون كاموني رجل مباراة أسوان والزمالك

حصد الأنجولي ديلسون كاموني مهاجم أسوان جائزة رجل مباراة فريقه ضد فاركو في الجولة 22 من الدوري المصري.

وانتهت مباراة فاركو وأسوان بالتعادل السلبي الذي يحمل رقم 35 في الدوري الموسم الحالي.

وسبق أن حصد المهاجم الأنجولي جائزة رجل المباراة في الجولة 11 ضد الزمالك.

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وخلال مباراة اليوم كان كاموني أكثر من خسر ثنائيات في المباراة بين لاعبي الفريقين بـ 16 مرة.

ماذا قدم ديلسون كاموني ضد فاركو؟

دقائق: 89

تسديدات: 1

تمريرات صحيحة: 12 من 17

فوز بصراعات ثنائية: 2 من 8

حصول على أخطاء: 2

وأصبح فاركو الفريق الأكثر تعادلا في الدوري برصيد 10 مباريات بالتساوي مع المصري والإسماعيلي في الموسم الحالي.

وارتقى فاركو مؤقتا للمركز الثامن برصيد 28 نقطة، دون خسارة مع طارق العشري.

فيما ظل أسوان في المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة.

فاركو أسوان الدوري المصري
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