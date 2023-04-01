مرتضى منصور: ملف المدير الفني الأجنبي حُسم.. ويتم توقيع العقود الآن

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تفاصيل المفاوضات مع مدرب الفريق الجديد.

ويقود أحمد عبد المقصود الفريق بشكل مؤقت عقب رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن تدريب الأبيض.

وقال رئيس الزمالك عبر المؤتمر الصحفي: "لجنة من رموز الزمالك رفقة أمير مرتضى المشرف على الكرة حسمت ملف المدير الفني الأجنبي".

وأضاف "تم اختيار المدير الفني الجديد على أعلى مستوى وجهازه المعاون بالكامل".

وأكمل "هناك إجماع على اسم المدرب وسيكون معه مدرب حراس مرمى ومعد بدني ومحلل أداء، وتم اختيار مدير الكرة".

وأتم "لن أفصح عن اسمه الأن للحفاظ على سرية المفاوضات. ويتم توقيع العقود الآن".

وقاد عبد المقصود الأبيض في مباراتين، خسر ضد البنك الأهلي في كأس الرابطة وانتصر على المريخ في دوري الأبطال.









































ونستعرض ماذا قدم فيريرا:

لعب فيريرا 61 مباراة مع الزمالك في الولاية الثانية بمختلف المسابقات وغاب فقط عن مواجهة فيوتشر التي كان قد تم إعلان إقالته قبل أن يعود مجددا بعد مباراة واحدة.

وحقق فيريرا الفوز في 34 مباراة مقابل 14هزيمة والتعادل كان في 13 مرة.

سجل الزمالك مع فيريرا في الولاية الثانية 91 هدفا واستقبلت شباكه 53.

انضم فيريرا قبل منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الموسم الماضي، ونجح المدرب البرتغالي في حصد اللقب.

كما صعد البرتغالي بالزمالك إلى نهائي نسخة 20 -21 من كأس مصر بالفوز على أسوان في نصف النهائي.

وحقق فيريرا لقب الكأس مع الزمالك عقب الفوز على الأهلي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد في يوليو الماضي.

وجمع فيريرا بلقبي الدوري والكأس في الولاية الثانية مثلما فعل في الولاية الأولى.

وخسر الزمالك تحت قيادة فيريرا لقب كأس السوبر عن موسم 21-22 بعد الخسارة من الأهلي بهدفين دون مقابل في أكتوبر الماضي.

وودع الزمالك منافسات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بالخروج من دور المجموعات.

وكان فيريرا في الولاية الأولى قد خسر لقب كأس السوبر أيضا في أكتوبر 2015 أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتتشابه الفترة الأولى لفيريرا بالثانية مع الزمالك بحصد لقبي الدوري والكأس وخسارة السوبر.

وكان فيريرا قد لعب 27 مباراة فقط في الولاية الأولى ونجح في تحقيق الفوز في 20 منهم مقابل ثلاث هزائم والتعادل أربع مرات.

وفي الولاية الثانية خسر فيريرا أول مباراة في مسيرته مع الزمالك خلال منافسات كأس مصر.

وودع الزمالك نسخة كأس مصر عن الموسم الماضي بالخسارة أمام بيراميدز منتصف يناير الجاري بركلات الترجيح من الدور نصف النهائي.

وخاض فيريرا عشر مباريات مع الزمالك في منافسات كأس مصر وخسر مرة واحدة كانت أمام بيراميدز بركلات الترجيح.