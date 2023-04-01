للمرة الثانية.. أحمد ميهوب رجل مباراة غزل المحلة والاتحاد
السبت، 01 أبريل 2023 - 00:20
كتب : FilGoal
حصد أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة جائزة رجل مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري لحساب الجولة 22 من الدوري المصري.
أحمد ميهوب
النادي : غزل المحلة
وانتصر غزل المحلة على الاتحاد بنتيجة 2-0 لقاء أقيم على استاد غزل المحلة.
وخرج ميهوب بشباك نظيفة للمرة الثانية هذا الموسم من أصل 8 مباريات خاضها في الدوري المصري.
وحاز الحارس على الجائزة للمرة الثانية بعدما حصدها من قبل ضد الزمالك في الجولة 15.
ماذا قدم أحمد ميهوب ضد الاتحاد؟
دقائق: 90
تصديات: 2
لمس الكرة: 40
تمريرات صحيحة: 22 من 26
دقة تمرير: 85%
حافظ على نظافة شباكه بكل جدارة ليفوز في النهاية بجائزة رجل مباراة #المحلة_الاتحاد! 🏅
تهانينا لأحمد ميهوب حارس غزل المحلة 👏#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/8dfDeXjMem— رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) March 31, 2023
ولأول مرة يفوز المحلة على أرضه ضد الاتحاد منذ مايو 2009 وانتهت بنتيجة 2-0 أيضا.