للمرة الثانية.. أحمد ميهوب رجل مباراة غزل المحلة والاتحاد

حصد أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة جائزة رجل مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري لحساب الجولة 22 من الدوري المصري.

وانتصر غزل المحلة على الاتحاد بنتيجة 2-0 لقاء أقيم على استاد غزل المحلة.

وخرج ميهوب بشباك نظيفة للمرة الثانية هذا الموسم من أصل 8 مباريات خاضها في الدوري المصري.

وحاز الحارس على الجائزة للمرة الثانية بعدما حصدها من قبل ضد الزمالك في الجولة 15.

ماذا قدم أحمد ميهوب ضد الاتحاد؟

دقائق: 90

تصديات: 2

لمس الكرة: 40

تمريرات صحيحة: 22 من 26

دقة تمرير: 85%

حافظ على نظافة شباكه بكل جدارة ليفوز في النهاية بجائزة رجل مباراة #المحلة_الاتحاد! 🏅 تهانينا لأحمد ميهوب حارس غزل المحلة 👏#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/8dfDeXjMem — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) March 31, 2023

ولأول مرة يفوز المحلة على أرضه ضد الاتحاد منذ مايو 2009 وانتهت بنتيجة 2-0 أيضا.