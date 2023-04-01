للمرة الثانية.. أحمد ميهوب رجل مباراة غزل المحلة والاتحاد

السبت، 01 أبريل 2023 - 00:20

كتب : FilGoal

أحمد ميهوب رجل مباراة غزل المحلة مع الزمالك

حصد أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة جائزة رجل مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري لحساب الجولة 22 من الدوري المصري.

وانتصر غزل المحلة على الاتحاد بنتيجة 2-0 لقاء أقيم على استاد غزل المحلة.

وخرج ميهوب بشباك نظيفة للمرة الثانية هذا الموسم من أصل 8 مباريات خاضها في الدوري المصري.

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وحاز الحارس على الجائزة للمرة الثانية بعدما حصدها من قبل ضد الزمالك في الجولة 15.

ماذا قدم أحمد ميهوب ضد الاتحاد؟

دقائق: 90

تصديات: 2

لمس الكرة: 40

تمريرات صحيحة: 22 من 26

دقة تمرير: 85%

ولأول مرة يفوز المحلة على أرضه ضد الاتحاد منذ مايو 2009 وانتهت بنتيجة 2-0 أيضا.

ولأول مرة يفوز غزل المحلة على الاتحاد السكندري ذهابا وإيابا في الدوري منذ موسم 2007-2008.

وأوقف الغزل مسلسل نزيف النقاط الذي استمر خلال الـ 6 مباريات الماضية منذ الفوز على الزمالك في الجولة 15 (4 هزائم وتعادلين).

فيما تعرض الاتحاد لهزيمته الأولى منذ الخسارة من المصري، حيث استمر 8 مباريات دون هزيمة (5 فوز و3 تعادل).

الفوز رفع رصيد غزل المحلة لـ 30 نقطة في المركز السابع.

بينما توقف رصيد الاتحاد عند 36 نقطة في المركز الرابع.

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