مؤتمر الكرتي: الفائز من بيراميدز وفيوتشر سيصل لنهائي الكونفدرالية

يثق وليد الكرتي في قدرة فريقه على تحقيق الفوز خلال المواجهة المرتقبة أمام فيوتشر.

ويستعد فيوتشر لمواجهة بيراميدز يوم الأحد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال الكرتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة فيوتشر صعبة للغاية خاصة أنها تحسم اسم الفريق المتأهل للدور ربع النهائي، وأتوقع أن يكون الفائز بتلك المباراة هو أحد طرفي المباراة النهائية، ومن الممكن أن يكون هو صاحب اللقب في النهاية في ظل قوة الفريقين وامتلاكهما العناصر التي تمنحهما الأفضلية في المواجهات القارية".

وأضاف " الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو كان حريصا على دارسة المنافس بالصورة المطلوبة، موضحا أن الجميع يرغب في الفوز وحصد الثلاث نقاط وضمان بطاقة العبور للمرحلة المقبلة، خاصة وأن النادي هدفه هذا الموسم هو حصد أكثر من بطولة من الممكن تحقيقها".

وشدد "النتائج خلال المباريات الأخيرة لم تكن على المستوى المأمول ولكن الفريق تعاهد على الفوز التي لا تحتمل أي نتيجة أخرى بخلاف الفوز. هدفنا واضح وهو التتويج بأول بطولات النادي في الموسم الجاري".

ترتيب المجموعة

فيوتشر - 10 نقاط - سجل 9 واستقبل 3 - فارق أهداف +6 (باحتساب نتيجة الـ3-0). الجيش الملكي - 10 نقاط - سجل 10 واستقبل 5 - فارق أهداف +5. بيراميدز - 10 نقاط - سجل 7 واستقبل 4 - فارق أهداف +3. أسكو كارا - 0 نقاط - سجل 2 واستقبل 16 - فارق أهداف -14.

ماذا يحتاج فيوتشر؟

الفوز أو التعادل أمام بيراميدز في الجولة الأخيرة كافيًا لـ فيوتشر ليحجز مقعده في ربع النهائي.

ماذا لو خسر؟ وقتها يحتاج إلى فوز أسكو كارا على الجيش الملكي.

ماذا يحتاج بيراميدز؟

الفوز ولا شيء غيره، أي نتيجة أخرى ستطيح بـ بيراميدز من المسابقة.

الفوز بدوره يتأهل بـ بيراميدز إلى ربع النهائي دون أي حسابات أخرى.

هل يمكن أن نرى ثنائيًا مصريًا في ربع النهائي؟

لو فاز بيراميدز على فيوتشر، وخسر الجيش الملكي أمام أسكو كارا، فوقتها سيصل بيراميدز إلى النقطة 11 ويتأهل متصدرًا.

وفي تلك الحالة سيتجمّد رصيد فيوتشر والجيش الملكي عند 10 نقاط لكلٍ منهما.

عندها يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة، فنجد أن كل منهما تبادل الفوز على الآخر في ملعبه بنفس النتيجة: 2-0.

وبالتالي يكون اللجوء إلى فارق الأهداف.