مؤتمر باتشيكو: أعرف كل شيء عن فيوتشر.. وصفوفنا مكتملة للمرة الأولى

شدد جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز على صعوبة مباراة فريقه المرتقبة أمام فيوتشر.

ويستعد فيوتشر لمواجهة بيراميدز يوم الأحد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة فيوتشر واحدة من أهم مباريات الموسم الحالي، خاصة وأن الفائز يحجز مقعده مباشرة بدون أي حسابات أخرى".

وأضاف "أعرف كل شيء عن فيوتشر وهو بالفعل فريق قوي ومنافس عنيد، ويمتلك مجموعة ممتازة من اللاعبين والمواجهات بين الفريقين دائما ما تكون صعبة، ولكن الجميع داخل بيراميدز يعلم مدى أهمية اللقاء وضرورة الفوز والفريق لديه هدف واحد وهو حصد الثلاث نقاط وحسم بطاقة التأهل للدور المقبل".

وتابع "منذ بداية المهمة لم ألعب سوى مباراة واحدة بصفوف مكتملة من اللاعبين ولكن طوال الفترة الماضية عانينا من الإصابات على غرار فخر الدين بن يوسف وفخري لاكاي، ومن قبلهما غاب وليد الكرتي ومحمد الشيبي ورمضان صبحي وغيرهم لفترات طويلة".

وواصل "الإصابات والغيابات تؤثر بالطبع على الفريق خاصة أننا نخوض مباراة كل 3 أيام. ولكن جميع اللاعبون جاهزون لخوض المباراة".

واختتم "أقدر حجم المسؤولية وأكدت منذ اللحظة الأولى أن المجموعة صعبة وبطاقتي التأهل سيتم حسمهما في الجولة الأخيرة".

ترتيب المجموعة

فيوتشر - 10 نقاط - سجل 9 واستقبل 3 - فارق أهداف +6 (باحتساب نتيجة الـ3-0). الجيش الملكي - 10 نقاط - سجل 10 واستقبل 5 - فارق أهداف +5. بيراميدز - 10 نقاط - سجل 7 واستقبل 4 - فارق أهداف +3. أسكو كارا - 0 نقاط - سجل 2 واستقبل 16 - فارق أهداف -14.

ماذا يحتاج فيوتشر؟

الفوز أو التعادل أمام بيراميدز في الجولة الأخيرة كافيًا لـ فيوتشر ليحجز مقعده في ربع النهائي.

ماذا لو خسر؟ وقتها يحتاج إلى فوز أسكو كارا على الجيش الملكي.

ماذا يحتاج بيراميدز؟

الفوز ولا شيء غيره، أي نتيجة أخرى ستطيح بـ بيراميدز من المسابقة.

الفوز بدوره يتأهل بـ بيراميدز إلى ربع النهائي دون أي حسابات أخرى.

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لو فاز بيراميدز على فيوتشر، وخسر الجيش الملكي أمام أسكو كارا، فوقتها سيصل بيراميدز إلى النقطة 11 ويتأهل متصدرًا.

وفي تلك الحالة سيتجمّد رصيد فيوتشر والجيش الملكي عند 10 نقاط لكلٍ منهما.

عندها يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة، فنجد أن كل منهما تبادل الفوز على الآخر في ملعبه بنفس النتيجة: 2-0.

وبالتالي يكون اللجوء إلى فارق الأهداف.