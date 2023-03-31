التعادل السلبي الـ 35.. لا أهداف بين فاركو وأسوان

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فاركو وأسوان في الجولة 22 من الدوري المصري.

تعادل يحمل رقم 35 في الدوري المصري الموسم الحالي بشكل سلبي.

وأصبح فاركو الفريق الأكثر تعادلا في الدوري برصيد 10 مباريات بالتساوي مع المصري والإسماعيلي في الموسم الحالي.

وارتقى فاركو مؤقتا للمركز الثامن برصيد 28 نقطة، دون خسارة مع طارق العشري.

فيما ظل أسوان في المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة.

التشكيل

قاد شكري نجيب هجوم فاركو في مواجهة أسوان.

فيما بدأ ديلسون كاموني في هجوم أسوان ويجاوره الثنائي محمد حمدي زكي وحسام عرفات.

وصف المباراة

في الدقيقة السابعة منع عمرو حسام حارس أسوان تسديدة رزقي حمرون من خارج منطقة الجزاء.

وتصدى محمد سعيد شيكا حارس فاركو لتسديدة محمد المرسي في الدقيقة 12.

ومرت تصويبة كينسجلي سوكاري من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 24 أعلى من العارضة بقليل في أخطر فرص الشوط الأول.

وقبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول مرت رأسية شكري نجيب بجوار القائم الأيمن.

في الشوط الثاني توغل شكري نجيب في عمق منطقة جزاء أسوان وسدد على يسار المرمى لكن كرته مرت بجوار القائم في الدقيقة 54.

الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء لم تشهد أي جديد لتنتهي المباراة بتعادل سلبي جديد في الدوري المصري.