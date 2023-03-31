التعادل السلبي الـ 35.. لا أهداف بين فاركو وأسوان

الجمعة، 31 مارس 2023 - 23:49

كتب : FilGoal

فاركو - أسوان

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فاركو وأسوان في الجولة 22 من الدوري المصري.

تعادل يحمل رقم 35 في الدوري المصري الموسم الحالي بشكل سلبي.

وأصبح فاركو الفريق الأكثر تعادلا في الدوري برصيد 10 مباريات بالتساوي مع المصري والإسماعيلي في الموسم الحالي.

أخبار متعلقة:
انتهت الدوري المصري - فاركو (0) (0) أسوان.. غزل المحلة (2) (0) الاتحاد التشكيل - كاموني يقود ثلاثي هجوم أسوان.. وثلاثي في دفاع فاركو تقرير تركي: مصطفى محمد قد يعود لـ جالاتاسراي مجددا.. وسبب عدم تفعيل نانت لبند الشراء تصفيات يورو 2024 - ويلز تصدم كرواتيا.. وتركيا إلى الصدارة بالفوز على أرمينيا

وارتقى فاركو مؤقتا للمركز الثامن برصيد 28 نقطة، دون خسارة مع طارق العشري.

فيما ظل أسوان في المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة.

التشكيل

قاد شكري نجيب هجوم فاركو في مواجهة أسوان.

فيما بدأ ديلسون كاموني في هجوم أسوان ويجاوره الثنائي محمد حمدي زكي وحسام عرفات.

وصف المباراة

في الدقيقة السابعة منع عمرو حسام حارس أسوان تسديدة رزقي حمرون من خارج منطقة الجزاء.

وتصدى محمد سعيد شيكا حارس فاركو لتسديدة محمد المرسي في الدقيقة 12.

ومرت تصويبة كينسجلي سوكاري من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 24 أعلى من العارضة بقليل في أخطر فرص الشوط الأول.

وقبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول مرت رأسية شكري نجيب بجوار القائم الأيمن.

في الشوط الثاني توغل شكري نجيب في عمق منطقة جزاء أسوان وسدد على يسار المرمى لكن كرته مرت بجوار القائم في الدقيقة 54.

الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء لم تشهد أي جديد لتنتهي المباراة بتعادل سلبي جديد في الدوري المصري.

فاركو أسوان الدوري المصري
نرشح لكم
الغزل هو الزعيم.. المحلة يكرر تفوقه على الاتحاد بثنائية انتهت الدوري المصري - فاركو (0) (0) أسوان.. غزل المحلة (2) (0) الاتحاد التشكيل - كاموني يقود ثلاثي هجوم أسوان.. وثلاثي في دفاع فاركو التشكيل - تشارلز يقود المحلة لأول مرة.. وأموتو يعود لهجوم الاتحاد إمام عاشور: الزمالك سيفوز بالدوري.. ولن أتأخر عن مساعدة كهربا حوار في الجول – وكيلهما يكشف سبب عدم انضمام إيبوكا لـ الزمالك وحقيقة توقيع إريك تراوري لـ الأهلي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 31-3-2023 والقنوات الناقلة.. الزمالك والمريخ والدوري حمزة الجمل: دراويش الزمن الجميل قادمون
أخر الأخبار
مؤتمر باتشيكو: أعرف كل شيء عن فيوتشر.. وصفوفنا مكتملة للمرة الأولى 4 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر عبد المقصود: كنا بحاجة للمكسب لاستعادة الثقة.. وغيرنا الخطة أكثر من مرة خلال المباراة 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعادل السلبي الـ 35.. لا أهداف بين فاركو وأسوان 9 دقيقة | الدوري المصري
الرابع.. ناصر منسي يقتحم سجل هاتريك الزمالك في دوري الأبطال 32 دقيقة | الكرة المصرية
الغزل هو الزعيم.. المحلة يكرر تفوقه على الاتحاد بثنائية 34 دقيقة | الدوري المصري
في مباراة الـ 7 أهداف.. هاتريك ناصر منسي يقود الزمالك لفوز قاتل على المريخ 51 دقيقة | الكرة المصرية
مران الأهلي - مشاركة جميع اللاعبين في ختام الاستعدادات ضد الهلال ساعة | الكرة الإفريقية
تذكرتي تعلن إرشادات خاصة بحضور مباراة الأهلي والهلال السوداني ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 2 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 3 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 4 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء