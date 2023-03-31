الرابع.. ناصر منسي يقتحم سجل هاتريك الزمالك في دوري الأبطال

اقتحم ناصر منسي قائمة لاعبي الزمالك الذين سجلوا 3 أهداف "هاتريك" بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل منسي 3 أهداف قاد بهم الزمالك لتحقيق فوزا قاتلا على المريخ السوداني في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبات منسي اللاعب الرابع الذي يسجل هاتريك بقيمص الزمالك في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وسبق وأن سجل جمال عبد الحميد في فوز الزمالك 5-2 على فيتالو بطل بوروندي في نسخة 1985.

وفي ربع نهائي نسخة 2002 سجل عبد الحليم علي هاتريك ضد أسيك ميموزا الإيفواري في فوز الزمالك 3-1.

بينما سجل أحمد سيد زيزو ضد فلامبو بطل بوروندي في الدور التمهيدي الثاني من النسخة الحالية.

وشهدت مباراة المريخ تسجيل ناصر منسي للمرة الأولى بقميص الزمالك.

منسي انتقل لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من البنك الأهلي.

الزمالك رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركزالثالث فيما توقف رصيد المريخ عند 5 نقاط في المركز الرابع.

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط يليه شباب بلوزداد برصيد 9 نقاط قبل لقائهما غدا في الجولة الختامية.

وفشل الزمالك في تخطي دور المجموعات للموسم الثالث على التوالي.