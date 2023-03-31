الغزل هو الزعيم.. المحلة يكرر تفوقه على الاتحاد بثنائية

كرر غزل المحلة تفوقه على الاتحاد السكندري وانتصر بنفس النتيجة 2-0 في الجولة 22 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد غزل المحلة.

سجل ثنائية المحلة: تشارلز باسي وحازم مرسي.

ولأول مرة يفوز المحلة على أرضه ضد الاتحاد منذ مايو 2009 وانتهت بنتيجة 2-0 أيضا.

ولأول مرة يفوز غزل المحلة على الاتحاد السكندري ذهابا وإيابا في الدوري منذ موسم 2007-2008.

وأوقف الغزل مسلسل نزيف النقاط الذي استمر خلال الـ 6 مباريات الماضية منذ الفوز على الزمالك في الجولة 15 (4 هزائم وتعادلين).

فيما تعرض الاتحاد لهزيمته الأولى منذ الخسارة من المصري، حيث استمر 8 مباريات دون هزيمة (5 فوز و3 تعادل).

الفوز رفع رصيد غزل المحلة لـ 30 نقطة في المركز السابع.

بينما توقف رصيد الاتحاد عند 36 نقطة في المركز الرابع.

التشكيل

بدأ النيجيري تشارلز باسي في هجوم غزل المحلة لأول مرة منذ انضمامه.

وعاد أوستن أموتو لقيادة هجوم الاتحاد لأول مرة بعد 4 مباريات بدأ 2 منها كبديل وغاب عن 2 أيضا.

وحرَس أحمد ميهوب مرمى غزل المحلة، في المقابل بدأ المهدي سليمان في عرين الاتحاد السكندري.

وصف المباراة

بدأت المباراة قوية وسريعة من الفريقين فكاد كريم مصطفى أن يسجل الهدف الأول مستغلا تشتيت خاطئ من محمود علاء لكن تسديدته على الطائر مرت أعلى عارضة المهدي سليمان في الدقيقة العاشرة.

وجاء هدف اللقاء الأول لـ غزل المحلة في الدقيقة 22، عرضية من محمد جابر ولمسة واحدة من النيجيري الشاب تشارلز باسي على الطائر أودعها في الشباك على يمين الحارس.

بدأ الاتحاد محاولاته لتعديل النتيجة فمرت رأسية محمد محمود أعلى العارضة في الدقيقة 36.

ومرت رأسية خالد صبحي في الدقيقة 39 من داخل منطقة الست ياردات بجوار القائم.

وتألق أحمد ميهوب أمام محمد محمود الذي انفرد وحاول مراوغة الحارس لكن الحارس أنقذ مرماه بمنع الكرة بقدمه في الدقيقة 42.

في الشوط الثاني ضغط الاتحاد بقوة بحثا عن التعادل.

انفرد إبراهيم حسن في الدقيقة 57 لكن إيهاب سمير تدخل في الوقت المناسب ووصلت الكرة سهلة في يد الحارس.

وتألق محمود علاء في منع رأسية أحمد الشيخ من أن تسكن شباك الضيوف في الدقيقة 58.

ومنع المهدي سليمان رأسية بازوكا ببراعة في الدقيقة 65 بعد ركلة ثابتة نفذها أحمد الشيخ، لتخرج الكرة لركنية.

وفي الدقيقة 81 تألق أحمد ميهوب في التصدي لكرة أحمد عيد، لتصل الكرة لخالد الغندور الذي سدد الكرة في العارضة.

في الدقيقة 89 صنع البديل جابريل أوروك بعد مشاركته بدقيقتين هدف الغزل الثاني بعرضية أرضية لحازم مرسي الذي تسلم الكرة وسدد على يمين المهدي سليمان معلنا الهدف الثاني لزعيم الفلاحين.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع منع مصطفى العش بطريقة خرافية تسديدة عبد الغني محمد من على خط المرمى مانعا تقليص النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز غزل المحلة 2-0.