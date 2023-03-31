في مباراة الـ 7 أهداف.. هاتريك ناصر منسي يقود الزمالك لفوز قاتل على المريخ

الجمعة، 31 مارس 2023 - 23:07

كتب : FilGoal

مصطفى شلبي أمام المريخ

ودع الزمالك منافسات دوري أبطال إفريقيا بفوز قاتل على المريخ السوداني.

وفاز الزمالك على المريخ بنتيجة 4-3 في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل مصطفى شلبي وناصر منسي (هاتريك) لـ الزمالك فيما أحرز رمضان عجب ونوح الجازولي وباولو سيرجيو أهداف المريخ.

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المريخ حول تأخره أمام الزمالك في أول 5 دقائق من المباراة بهدفين على التقدم 3-2 قبل ان يسجل ناصر منسي هدف التعادل للفريق الأبيض.

الزمالك رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركزالثالث فيما توقف رصيد المريخ عند 5 نقاط في المركز الرابع.

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط يليه شباب بلوزداد برصيد 9 نقاط قبل لقائهما غدا في الجولة الختامية.

التشكيل

اعتمد أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك على الثنائي أحمد بلحاج وناصر منسي في تشكيل الفريق الأساسي أمام المريخ.

فيما غاب محمد عبد الغني ونبيل عماد ومحمد عبد الشافي لعدم اكتمال الجاهزية.

وصف المباراة

بدأ الزمالك المباراة بضغط هجومي مبكر أسفر عن الهدف الأول بعد 11 ثانية عن طريق مصطفى شلبي.

واستغل مصطفى شلبي تمريرة المغربي أحمد بلحاج ليسجل الهدف الأول.

مصطفى شلبي أصبح خامس لاعب يسجل هدفا لـ الزمالك في البطولات الإفريقية في الدقيقة الأولى.

وسجل ناصر منسي الهدف الثاني لنادي الزمالك بعد تمريرة جديدة من بلحاج في الدقيقة الثالثة.

ناصر منسي افتتح أهدافه مع نادي الزمالك بعدما سجل في شباك المريخ السوداني.

منسي انتقل لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من البنك الأهلي.

فيما بصم المغربي أحمد بلحاج على صناعة أول هدفين مع الزمالك بعد انتقاله للفريق قادما من أسوان.

بلحاج انضم لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من أسوان حتى نهاية الموسم مع وجود بند بأحقية الشراء.

ونجح رمضان عجب في تسجيل هدف تقليص الفارق لصالح نادي المريخ بعد عرضية متقنة في الدقيقة السابعة.

وأهدر حسام عبد المجيد فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد رأسية خطيرة أبعدها حارس المريخ على مرتين.

ونجح نوح الجزولي مع بداية الشوط الثاني في تسجيل هدف التعادل لنادي المريخ بعد خطأ من حسام عبد المجيد.

وحرم محمد المصطفى حارس مرمى المريخ لاعب الزمالك أحمد بلحاج من تسجيل هدف محقق.

وسجل باولو سيرجيو الهدف الثالث لنادي المريخ بعد متابعة جيدة للكرة المرتدة من محمد صبحي حارس مرمى الزمالك في الدقيقة 56.

واستطاع ناصر منسي مهاجم الزمالك تسجيل الهدف الثالث وهدف التعادل من ضربة رأسية متقنة في الدقيقة 65.

وأضاع محمود حمدي الونش فرصة تسجيل الهدف الرابع من ضربة رأسية قوية مرت أعلى المرمى.

ونجح ناصر منسي في تسجيل الهدف الرابع لفريقه والشخصي الثالث (هاتريك) في الدقيقة الرابعة من المباراة بعدما استلم تمريرة عبد الله محمد ووضعها في الشباك.

نادي الزمالك المريخ
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