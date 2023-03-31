تحت أنظار إمام عاشور.. ميتيلاند يفوز على أودينسي ويحتل المركز الأوروبي مؤقتا

الجمعة، 31 مارس 2023 - 20:55

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ميتيلاند

تغلب ميتيلاند على أودينسي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 23 من منافسات الدوري الدنماركي في مجموعة تحديد الهبوط.

إمام عاشور

النادي : ميتيلاند

ميتيلاند

وتواجد إمام عاشور لاعب وسط ميتيلاند على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ميتيلاند كالتالي:

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إلياس أولافسون - هنريك دالسجارد - ستيفان جارتينمان - أرمين جيجوفيتش - فريديريك هايسلبرج - جوستاف إيزاكسن - جونينيو - إيميليانو مارتينيز - كريستوفر أولسون - أوليفر سورنسن - مادس تيشوسن.

تقدم ميتيلاند سريعا بهدفي فريدريك هايسلبرج في الدقيقة 10 وجونينيو في الدقيقة 14.

\وقلص أودينسي الفارق بواسطة إيمانويل سابي في الدقيقة 31.

وأجرى ميتيلاند 4 تبديلات، لم يكُن عاشور في أي منهم.

وفي الدقيقة 91 سجل البديل إدوارد شيلوفيا الهدف الثالث.

بذلك يحتل ميتيلاند المركز السابع مؤقتا (الأعلى في مجموعة الهبوط) برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين عن سيلكيبورج الثامن برصيد 29 نقطة من 22 مباراة.

فيما تجمد رصيد أودينسي عند 28 نقطة في المركز التاسع.

المركز السابع في الدوري الدنماركي (الأول في مجموعة الهبوط) يؤهل إلى المرحلة التمهيدية في دوري المؤتمر الأوروبي.

ولم يستطع ميتيلاند الصعود إلى مرحلة تحديد البطل في الدوري الدنماركي، وتحوّل لمرحلة تجنب الهبوط.

وتعادل ميتيلاند أمام سيلكبورج بثلاثة أهداف لكل طرف في المباراة السابقة.

وودّع ميتيلاند منافسات الدوري الأوروبي أمام سبورتنج لشبونة رغم تسجيل إمام عاشور هدف التقدم في مباراة الذهاب بالبرتغال.

ولعب إمام عاشور 5 مباريات في الدوري الدنماركي سجل خلالها هدفا.

إجمالا لعب عاشور 7 مباريات مع ميتيلاند في جميع المسابقات، وسجل هدفين حتى الآن.

إمام عاشور الدوري الدنماركي ميتيلاند
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