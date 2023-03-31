انتهت الدوري المصري - فاركو (0) (0) أسوان.. غزل المحلة (2) (0) الاتحاد
الجمعة، 31 مارس 2023 - 20:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي فاركو ضد أسوان، وغزل المحلة ضد الاتحاد لحساب الجولة 22 من الدوري المصري.
وتبدأ المباراتان في التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.
غزل المحلة × الاتحاد
انتهت
ق 92 تشتيت خرافي من مدافع الغزل من على خط المرمى.
ق 90: جووول الثاااني.. مرتدة للمحلة وعرضية من جابريل لحازم مرسي الذي تسلم الكرة وسدد على يمين الحارس في الشباك.
ق 81: ميهوب يتألق ضد أحمد عيد وتسديدة الغندور في العارضة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: ميهوب يتألق ويتصدى بقدمه لانفراد محمد محمود
ق 22: جوووول أوووول.. تشارلز باسي يسجل هدف الغزل الأول، عرضية من محمد جابر وتسديدة من لمسة واحدة على الطائر تسكن الشباك.
ق 9: تسديدة من كريم مصطفى على الطائر داخل منطقة الجزاء تمر أعلى العارضة.
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا
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فاركو × أسوان
انتهت بالتعادل السلبي
ق 55: شكري نجيب يهدر بغرابة فرصة تسجيل الهدف الأول لفاركو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 25: تسديدة صاروخية من سوكاري تمر أعلى عارضة أسوان بقليل في أخطر فرص اللقاء.
ق 7: تسديدة من رزقي حمرون يبعدها عمرو حسام لركنية
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا