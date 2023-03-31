انتهت أبطال إفريقيا - الزمالك (4) - (3) المريخ.. انتصار قاتل

الجمعة، 31 مارس 2023 - 20:48

كتب : FilGoal

هدف الزمالك الأول في المريخ

يجل المريخ السوداني ضيفا على الزمالك في آخر جولات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الترجي المجموعة بـ10 نقاط يليه شباب بلوزداد بتسع نقاط ثم المريخ بخمس نقاط وأخيرا الزمالك رابعا بأربع نقاط.

FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك والمريخ.

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نهاية المباراة

ق4+90 ناصر منسي يسجل الهدف الرابع من تسديدة قوية في الدقيقة الأخيرة

ق90 ناصر منسي يهدر فرصة تسجيل الهدف الرابع بعد تألق حارس مرمى المريخ

ق71 محمود حمدي الونش يضيع فرصة تسجيل الهدف الرابع بعد عرضية من زيزو حولها بضربة رأسية

ق65 ناصر منسي يسجل هدف التعادل من ضربة رأسية متقنة

ق 56 باولو سيرجيو يسجل الهدف الثالث لنادي المريخ

ق54 محمد صبحي يمنع الهدف الثالث

ق51 حارس المريخ يحرم بلحاج من تسجيل هدف محقق

ق46 نوح الجزولي يسجل هدف التعادل لنادي المريخ بعد خطأ من حسام عبد المجيد

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45 انطلاقة من الجهة اليمنى لنادي المريخ ولكن عرضية رمضان عجب تمر جانبية بدون متابع

ق34 تسديدة خطيرة من أحمد سيد زيزو تعلو مرمى المريخ بقليل

ق29 هجمة خطيرة لنادي المريخ عن طريق باولو سيرجيو لكنها تصل إلى محمد صبحي حارس الزمالك في النهاية

ق11 حسام عبد المجيد يهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد رأسية خطيرة أبعدها حارس المريخ على مرتين

ق7 رمضان عجب يسجل هدف تقليص الفارق لصالح نادي المريخ بعد عرضية متقنة

ق3 ناصر منسي يسجل الهدف الثاني لنادي الزمالك بعد تمريرة جديدة من بلحاج

ق1 مصطفى شلبي يسجل الهدف الأول لنادي الزمالك بعد تمريرة أحمد بلحاج بعد مرور 11 ثانية

انطلاق المباراة

الزمالك المريخ
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