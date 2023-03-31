التشكيل - كاموني يقود ثلاثي هجوم أسوان.. وثلاثي في دفاع فاركو
الجمعة، 31 مارس 2023 - 20:46
كتب : FilGoal
يقود شكري نجيب هجوم فاركو في مواجهة أسوان لحساب الجولة 22 من الدوري المصري.
فيما يبدأ ديلسون كاموني في هجوم أسوان ويجاوره الثنائي محمد حمدي زكي وحسام عرفات.
فيما جاء تشكيل فاركو:
حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"
الدفاع: عبد الله بكري – أحمد عوض - جابر كامل
الوسط: أحمد البحراوي – كينسجلي سوكاري – محمود حمادة – أحمد الصغيري
الهجوم: رزقي حمرون – شكري نجيب – أحمد شريف
وجاء تشكيل أسوان:
حراسة المرمى: عمرو حسام
الدفاع: محمد مصطفى - أحمد فتحي – محمد عطوة - علي فتحي
الوسط: أحمد خالد – محمد المرسي – رافائيل إياجوا
الهجوم: محمد حمدي زكي – ديلسون كاموني – حسام عرفات
ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 27 نقطة.
فيما يحتل أسوان المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.
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