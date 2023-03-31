التشكيل - كاموني يقود ثلاثي هجوم أسوان.. وثلاثي في دفاع فاركو

الجمعة، 31 مارس 2023 - 20:46

كتب : FilGoal

ديلسون كاموني - أسوان

يقود شكري نجيب هجوم فاركو في مواجهة أسوان لحساب الجولة 22 من الدوري المصري.

فيما يبدأ ديلسون كاموني في هجوم أسوان ويجاوره الثنائي محمد حمدي زكي وحسام عرفات.

فيما جاء تشكيل فاركو:

أخبار متعلقة:
كيما أسوان يفسخ تعاقده مع علي عاشور إصابة سابقة أم في التدريبات؟ مدافع كيما أسوان يطالب بإجراء جراحة الصليبي.. والنادي يرد تقرير تركي: مصطفى محمد قد يعود لـ جالاتاسراي مجددا.. وسبب عدم تفعيل نانت لبند الشراء تصفيات يورو 2024 - ويلز تصدم كرواتيا.. وتركيا إلى الصدارة بالفوز على أرمينيا

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: عبد الله بكري – أحمد عوض - جابر كامل

الوسط: أحمد البحراوي – كينسجلي سوكاري – محمود حمادة – أحمد الصغيري

الهجوم: رزقي حمرون – شكري نجيب – أحمد شريف

وجاء تشكيل أسوان:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: محمد مصطفى - أحمد فتحي – محمد عطوة - علي فتحي

الوسط: أحمد خالد – محمد المرسي – رافائيل إياجوا

الهجوم: محمد حمدي زكي – ديلسون كاموني – حسام عرفات

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 27 نقطة.

فيما يحتل أسوان المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.

أسوان الدوري المصري فاركو
نرشح لكم
استراحة الدوري المصري - فاركو (0) (0) أسوان.. غزل المحلة (1) (0) الاتحاد.. نهاية الشوط الأول التشكيل - تشارلز يقود المحلة لأول مرة.. وأموتو يعود لهجوم الاتحاد إمام عاشور: الزمالك سيفوز بالدوري.. ولن أتأخر عن مساعدة كهربا حوار في الجول – وكيلهما يكشف سبب عدم انضمام إيبوكا لـ الزمالك وحقيقة توقيع إريك تراوري لـ الأهلي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 31-3-2023 والقنوات الناقلة.. الزمالك والمريخ والدوري حمزة الجمل: دراويش الزمن الجميل قادمون الثالث عشر لذئاب الجبل.. عمر فتحي رجل مباراة المقاولون وسيراميكا السابع للفريق البترولي.. مروان داوود رجل مباراة إنبي والبنك الأهلي
أخر الأخبار
لأول مرة.. بلحاج يصنع وناصر منسي يسجل مع الزمالك ضد المريخ 53 دقيقة | الكرة المصرية
الخامس للأبيض في الدقيقة الأولى.. مصطفى شلبي يسجل بعد 12 ثانية ضد المريخ 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
تحت أنظار إمام عاشور.. ميتيلاند يفوز على أودينسي ويحتل المركز الأوروبي مؤقتا ساعة | المحترفون
استراحة الدوري المصري - فاركو (0) (0) أسوان.. غزل المحلة (1) (0) الاتحاد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
مباشر أبطال إفريقيا - الزمالك (2) - (2) المريخ.. جول الثالث ساعة | الكرة المصرية
التشكيل - كاموني يقود ثلاثي هجوم أسوان.. وثلاثي في دفاع فاركو ساعة | الدوري المصري
التشكيل - تشارلز يقود المحلة لأول مرة.. وأموتو يعود لهجوم الاتحاد ساعة | الدوري المصري
تشكيل المريخ - عجب وباولو يقودان الهجوم أمام الزمالك 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 2 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 3 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 4 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء