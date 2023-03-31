التشكيل - تشارلز يقود المحلة لأول مرة.. وأموتو يعود لهجوم الاتحاد
الجمعة، 31 مارس 2023 - 20:27
كتب : FilGoal
يبدأ النيجيري تشارلز باسي في هجوم غزل المحلة لأول مرة منذ انضمامه ضد الاتحاد في الجولة 22 من الدوري المصري.
ويعود أوستن أموتو لقيادة هجوم الاتحاد لأول مرة بعد 4 مباريات بدأ 2 منها كبديل وغاب عن 2 أيضا.
ويحرس أحمد ميهوب مرمى غزل المحلة، في المقابل يبدأ المهدي سليمان في عرين الاتحاد السكندري.
وجاء تشكيل المحلة:
حراسة المرمى: أحمد ميهوب
الدفاع: معاذ الحناوي – مصطفى العش – إيهاب سمير – محمد جابر
الوسط: محمد بازوكا – أحمد النادري – إبراهيم عايش
الهجوم: أحمد الشيخ – تشارلز باسي – كريم مصطفى
فيما جاء تشكيل الاتحاد:
حراسة المرمى: المهدي سليمان
الدفاع: صبري رحيل – خالد صبحي – محمود علاء – هشام صلاح
الوسط: محمد محمود – ناصر ناصر – خالد العندور
الهجوم: إبراهيم حسن – أوستن أموتو – أحمد عادل
ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 36 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي المتصدر.
فيما يحتل غزل المحلة المركز العاشر برصيد 27 نقطة ولم يحقق أي انتصار في آخر 6 جولات.