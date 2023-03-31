التشكيل - تشارلز يقود المحلة لأول مرة.. وأموتو يعود لهجوم الاتحاد

يبدأ النيجيري تشارلز باسي في هجوم غزل المحلة لأول مرة منذ انضمامه ضد الاتحاد في الجولة 22 من الدوري المصري.

ويعود أوستن أموتو لقيادة هجوم الاتحاد لأول مرة بعد 4 مباريات بدأ 2 منها كبديل وغاب عن 2 أيضا.

ويحرس أحمد ميهوب مرمى غزل المحلة، في المقابل يبدأ المهدي سليمان في عرين الاتحاد السكندري.

وجاء تشكيل المحلة:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: معاذ الحناوي – مصطفى العش – إيهاب سمير – محمد جابر

الوسط: محمد بازوكا – أحمد النادري – إبراهيم عايش

الهجوم: أحمد الشيخ – تشارلز باسي – كريم مصطفى

فيما جاء تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: صبري رحيل – خالد صبحي – محمود علاء – هشام صلاح

الوسط: محمد محمود – ناصر ناصر – خالد العندور

الهجوم: إبراهيم حسن – أوستن أموتو – أحمد عادل

ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 36 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي المتصدر.

فيما يحتل غزل المحلة المركز العاشر برصيد 27 نقطة ولم يحقق أي انتصار في آخر 6 جولات.